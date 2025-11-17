Сегодня в 18:00 на набережной 11 ноября в Риге состоится генеральная репетиция военного парада, посвященного 107-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, сообщили в Национальных вооруженных силах (НВС).

Парадом 18 ноября будет командовать командующий учебного управления НВС, ректор Национальной академии обороны полковник Марис Утинанс, а принимать парад - главнокомандующий НВС президент Эдгар Ринкевич, министр обороны Андрис Спрудс и командующий НВС генерал-майор Каспарс Пуданc.

НВС на параде будут представлять кадеты Национальной академии обороны, служащие штабного батальона, военно-морских сил, военно-воздушных сил, командования обеспечения, 1-й Рижской, 2-й Видземской, 3-й Латгальской и 4-й Курземской бригад Земессардзе, механизированной пехотной бригады сухопутных войск и солдаты службы государственной обороны.

Также по набережной со своими знаменами пройдут подразделения союзников, дислоцированных в Латвии в составе многонациональной бригады НАТО, и представители других стран альянса.

В параде будут участвовать подразделения Государственной полиции, Государственной пограничной охраны, Государственной пожарно-спасательной службы и впервые - Службы неотложной медицинской помощи.

При благоприятных для полетов погодных условиях во время парада 18 ноября над центром столицы пролетят самолеты и вертолеты НВС и союзников.