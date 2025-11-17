Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Впервые участвует «скорая» - сегодня в Риге - генеральная репетиция военного парада 2 734

Наша Латвия
Дата публикации: 17.11.2025
LETA
Изображение к статье: Впервые участвует «скорая» - сегодня в Риге - генеральная репетиция военного парада
ФОТО: LETA

Сегодня в 18:00 на набережной 11 ноября в Риге состоится генеральная репетиция военного парада, посвященного 107-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, сообщили в Национальных вооруженных силах (НВС).

Парадом 18 ноября будет командовать командующий учебного управления НВС, ректор Национальной академии обороны полковник Марис Утинанс, а принимать парад - главнокомандующий НВС президент Эдгар Ринкевич, министр обороны Андрис Спрудс и командующий НВС генерал-майор Каспарс Пуданc.

НВС на параде будут представлять кадеты Национальной академии обороны, служащие штабного батальона, военно-морских сил, военно-воздушных сил, командования обеспечения, 1-й Рижской, 2-й Видземской, 3-й Латгальской и 4-й Курземской бригад Земессардзе, механизированной пехотной бригады сухопутных войск и солдаты службы государственной обороны.

Также по набережной со своими знаменами пройдут подразделения союзников, дислоцированных в Латвии в составе многонациональной бригады НАТО, и представители других стран альянса.

В параде будут участвовать подразделения Государственной полиции, Государственной пограничной охраны, Государственной пожарно-спасательной службы и впервые - Службы неотложной медицинской помощи.

При благоприятных для полетов погодных условиях во время парада 18 ноября над центром столицы пролетят самолеты и вертолеты НВС и союзников.

Читайте нас также:
#НАТО #учения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • JB
    Janis Berzin
    17-го ноября

    Та самая скорая , которую стали бояться вызывать из-за штрафов? Неотложка нужна чтобы людей спасать, а не по парадам шастать. На вызовы приезжают студенты, фельдшеры - защитники, б*ѣ!

    8
    1
  • Е
    Ехидный
    17-го ноября

    для масовки уже и "скорую" привлекли !!!для видимости многочисленности можно еще и мусоровозы по набережной прогнать !!!!

    29
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео