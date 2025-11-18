«Являюсь собственником квартиры в течение 15 лет, но живу в квартире супруги, и там же задекларирован. Если я решу продать квартиру, которая находится в моей собственности, повлияет ли на размер налогов обстоятельство, что на момент продажи я там не был задекларирован?

Надо ли будет платить больше, чем в ситуации, если я был бы там задекларирован в течение какого-то периода? И если да, в течение какого периода? Читатель bb.lv»

Кристине Аугсткалне-Яунберзиня, специалист отдела общественных связей Государственной Службы госдоходов:

– Согласно Закону «О подоходном налоге с населения», доход от продажи недвижимости НЕ облагается налогом, если выполнено одно из следующих условий:

Недвижимость находится в собственности лица более 60 месяцев (отсчет времени ведется с даты регистрации в Земельной книге), и как минимум в течение 12 месяцев подряд в указанный 60-месячный период до даты заключения договора отчуждения (в данном случае продажи) эта недвижимость являлась жильем, где человек декларировал свое основное место жительства (а не как дополнительный адрес); Недвижимость находится в собственности лица более 60 месяцев с даты регистрации в Земельной книге, и в течение последних 60 месяцев до дня продажи она была единственной недвижимостью лица; Недвижимость зарегистрирована в Земельной книге как единственная недвижимость лица, и доход от её продажи вновь инвестируется в функционально аналогичную недвижимость в течение 12 месяцев до или после продажи.

Если при отчуждении недвижимости ни одно из этих условий не выполняется, доход от продажи считается приростом капитала и облагается подоходным налогом в размере 25,5% (в 2025 году). Доход от продажи квартиры следует задекларировать путем подачи декларации о приросте капитала, а налог, соответственно, заплатить.

В конкретной ситуации человек владеет квартирой уже 15 лет, но не был в ней задекларирован. Налог ему придется платить, если эта квартира не является его единственной недвижимостью, — то есть, если у него есть и другие объекты собственности.

Если же квартира единственная и находится в его собственности как минимум 60 месяцев, то, даже если он никогда не был в ней задекларирован, при продаже налог платить не придется.

Если это не единственное его жильё, но человек сейчас задекларируется в этой квартире и продаст её не ранее чем через 12 месяцев, налог ему также платить не придется, так как будет выполнено требование о непрерывной декларации постоянного места жительства в течение 12 месяцев.