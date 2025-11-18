Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Могут не успеть на войну: переброска войск из Западной Европы в Латвию занимает 45 суток 1 1384

Наша Латвия
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Могут не успеть на войну: переброска войск из Западной Европы в Латвию занимает 45 суток

Быстрой переброске войск в Европе мешают разрушающиеся мосты, разная ширина железнодорожной колеи и бюрократия, пишет Financial Times.

«Одной из странностей перемещения войск на восток является то, что им придется пересекать страны, не находящиеся в состоянии войны, а это значит, что командующим армиями придется соблюдать таможенные правила», — отмечается в статье.

Так, на фоне украинского конфликта Франция не смогла отправить танки в Румынию кратчайшим сухопутным путем через Германию из-за проблем на таможне и была вынуждена переправлять их через Средиземное море. Еврочиновники из-за этого уже работают над «военным Шенгеном», который стандартизирует правила военные перемещения по региону, говорится в публикации.

В прошлом году обрушился 100-метровый участок моста Карола в Дрездене, став символом плачевного состояния дорог страны. Это еще одна проблема, учитывая, что основной контингент НАТО располагается именно в Германии.

В настоящее время переброска войск из стратегических портов на западе Европы в страны, граничащие с Россией или Украиной, занимает около 45 дней, подсчитали представители ЕС. По их словам, цель — сократить этот срок до пяти или даже трех дней.

Читайте нас также:
#НАТО #Украина #Европа #таможня #инфраструктура #Россия #бюрократия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
17
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    18-го ноября

    Так как Путин нападет в 2028,то за эти два года надо успеть отремонтировать все мосты и дороги,а потом Путин передумает и этим накажет вороватых чиновников ЕС,которые с удовольствием бы отмыли эти деньги через Украину,а тут пришлось поработать для своей страны ,ругая Путина последними словами:Чертов шлимазл,обещал,а не пришел.😈

    19
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео