«Одной из странностей перемещения войск на восток является то, что им придется пересекать страны, не находящиеся в состоянии войны, а это значит, что командующим армиями придется соблюдать таможенные правила», — отмечается в статье.

Так, на фоне украинского конфликта Франция не смогла отправить танки в Румынию кратчайшим сухопутным путем через Германию из-за проблем на таможне и была вынуждена переправлять их через Средиземное море. Еврочиновники из-за этого уже работают над «военным Шенгеном», который стандартизирует правила военные перемещения по региону, говорится в публикации.

В прошлом году обрушился 100-метровый участок моста Карола в Дрездене, став символом плачевного состояния дорог страны. Это еще одна проблема, учитывая, что основной контингент НАТО располагается именно в Германии.

В настоящее время переброска войск из стратегических портов на западе Европы в страны, граничащие с Россией или Украиной, занимает около 45 дней, подсчитали представители ЕС. По их словам, цель — сократить этот срок до пяти или даже трех дней.