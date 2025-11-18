Президент Латвийского олимпийского комитета Раймонд Лаздиньш в передаче TV24 «Preses klubs» предупреждает, что в Латвии стремительно растёт социальная стратификация (процесс разделения на группы), и призывает уже сейчас искать решения, которые могли бы улучшить благосостояние семей и смягчить демографический кризис, пишет LA.LV.

Лаздиньш предлагает оглянуться на 2006–2007 годы — в то время в Латвии начала формироваться довольно широкая прослойка среднего класса. По его мнению, результаты опросов, согласно которым из-за роста цен на продукты часть латвийских семей больше не может позволить себе покупать еду как раньше, свидетельствуют и о том, что в стране наблюдается ненормальный уровень расслоения.

«Есть люди, которые не могут себе позволить, и есть те, кто может позволить себе многое. А средний класс мы сейчас разрушили. Возможно, это говорит о том, что мы шли в неправильном направлении. Экономистам, чиновникам и бизнесу нужно понять, как мы, работая вместе, можем сделать хотя бы полшага вперёд, учитывая, что в 2032 году число школьников в первых классах сократится на 50%», — подчёркивает Лаздиньш.

По его словам, говорить об этом нужно уже сейчас, в 2026 году. Необходимо понимать, что разные вещи важны — например, здоровье и спорт. И они важны не только для повышения рождаемости. Нужно находить инструменты и работать сообща, чтобы помочь семьям улучшить их бюджет, что в свою очередь могло бы повлиять и на демографическую ситуацию. Если этого не делать, потом все будут говорить, что всё плохо.

LA.LV