Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пенсионные накопления в Латвии составляют четверть ВВП - это больше, чем в Германии 0 831

Наша Латвия
Дата публикации: 19.11.2025
Diena.lv
Изображение к статье: Пенсионные накопления в Латвии составляют четверть ВВП - это больше, чем в Германии

Diena приходит к парадоксальному выводу: в нашей стране доходы сениоров «растут быстрей экономики». Мы уже относительно превосходим по данному показателю даже такие богатые государства, как Германию, Францию, Австрию, Италию, Испанию.

Накопления 2-го пенсионного уровня достигли 9,5 миллиардов евро, 3-го — почти миллиарда евро, свидетельствуют данные Manapensija.lv.

«Нужно отметить, что в прошлом году правительство приняло решение в период времени от начала этого года до конца 2028 года перенести один процентный пункт из схемы фондированных пенсий (второго уровня) на пенсии первого уровня, направляя соответственно на первый уровень 15% и на второй уровень 5%. Ранее 14% были направлены на первый уровень и 6% на второй уровень».

Между тем, Европейская Комиссия прогнозирует, что для Латвии в целом будет характерным падение уровня, по которому пенсии замещают зарплаты — в 40-летней перспективе эта доля уменьшится с 60,2% до 46,3%. Что ж — это еще оптимистический сценарий, ведь по нему, в середине XXI века еще будут существовать пенсии как таковые!

«В будущем нас ожидают демографические вызовы, - пишет Diena, - Экономист Банка Латвии Олег Ткачев уже ранее отмечал, что в данный миг на одного пенсионера есть примерно три человека трудоспособного возраста, после 15 лет этот показатель уменьшится до двух и в 2060 году — только до 1,5 человек. Это вполовину меньше, чем в данный миг».

Читайте нас также:
#финансы #Латвия #демография #прогноз #пенсии #Европейская комиссия #правительство #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео