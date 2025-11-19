Diena приходит к парадоксальному выводу: в нашей стране доходы сениоров «растут быстрей экономики». Мы уже относительно превосходим по данному показателю даже такие богатые государства, как Германию, Францию, Австрию, Италию, Испанию.

Накопления 2-го пенсионного уровня достигли 9,5 миллиардов евро, 3-го — почти миллиарда евро, свидетельствуют данные Manapensija.lv.

«Нужно отметить, что в прошлом году правительство приняло решение в период времени от начала этого года до конца 2028 года перенести один процентный пункт из схемы фондированных пенсий (второго уровня) на пенсии первого уровня, направляя соответственно на первый уровень 15% и на второй уровень 5%. Ранее 14% были направлены на первый уровень и 6% на второй уровень».

Между тем, Европейская Комиссия прогнозирует, что для Латвии в целом будет характерным падение уровня, по которому пенсии замещают зарплаты — в 40-летней перспективе эта доля уменьшится с 60,2% до 46,3%. Что ж — это еще оптимистический сценарий, ведь по нему, в середине XXI века еще будут существовать пенсии как таковые!

«В будущем нас ожидают демографические вызовы, - пишет Diena, - Экономист Банка Латвии Олег Ткачев уже ранее отмечал, что в данный миг на одного пенсионера есть примерно три человека трудоспособного возраста, после 15 лет этот показатель уменьшится до двух и в 2060 году — только до 1,5 человек. Это вполовину меньше, чем в данный миг».