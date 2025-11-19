На прошлой неделе средняя рыночная цена электроэнергии по сравнению с предыдущей неделей в Латвии и Литве снизилась на 0,5% и составила 98,05 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

В Эстонии цена электроэнергии снизилась на 7% по сравнению с предыдущей неделей и составила 78,12 евро за МВт/ч.

На минувшей неделе наблюдались незначительные колебания оптовых цен на электроэнергию. В регионе существенно выросло потребление, однако из-за более высокой выработки ветростанций цены остались примерно на уровне предыдущей недели.

Стоимость системы "Nord Pool" выросла до 46,59 евро за МВт/ч, что на 6% больше, чем на предыдущей неделе. В Северном и Балтийском регионах общее потребление электроэнергии выросло на 12% по сравнению с предыдущей неделей, что было частично компенсировано повышенной выработкой ветряных станций - она за неделю выросла на 28% и составила 2066 гигаватт-часов (ГВт/ч).

В регионе "Nord Pool" потребление электроэнергии составило 8720 ГВт/ч, а объемы производства электроэнергии - 9552 ГВт/ч.

Общее потребление электроэнергии в Балтии выросло на 4% и составило 560 ГВт/ч. Объем потребляемой в Латвии электроэнергии вырос на 4% по сравнению с предыдущей неделей - до 146 ГВт/ч. В Эстонии потребление выросло на 5% - до 162 ГВт/ч, а в Литве - до 252 ГВт/ч, что больше на 3% по сравнению с предыдущей неделей.

Выработка электроэнергии в странах Балтии увеличилась на 17% - всего было произведено 328 ГВт/ч. В Латвии выработка электроэнергии была на 9% выше по сравнению с предыдущей неделей - 110 ГВт/ч. Между тем, в Эстонии объем производства вырос на 29% - до 90 ГВт/ч. В Литве производство электроэнергии выросло на 16% - до 128 ГВт/ч.

На минувшей неделе объем выработки против потребления в Латвии составил 75%, в Эстонии - 56%, а в Литве - 51%. В странах Балтии было произведено 59% от общего объема потребляемой в регионе электроэнергии.