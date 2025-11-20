Baltijas balss logotype
Ночью ожидается небольшой снег 0 279

Наша Латвия
Дата публикации: 20.11.2025
LETA
Изображение к статье: Ночью ожидается небольшой снег

Ночью в большинстве районов Латвии ожидаются осадки, в основном небольшой снег, прогнозируют синоптики.

Дороги станут скользкими. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, который сменится южным, юго-западным. Минимальная температура воздуха составит +1...-2 градуса.

В пятницу во многих регионах страны между облаками выглянет солнце. Местами ожидается снег и дождь, в Курземе осадков будет больше. Максимальная температура воздуха составит 0...+4 градуса, на западе Курземе до +6 градусов.

Вечером в пятницу на западном побережье Курземе ожидаются порывы северо-западного ветра до 18 метров в секунду.

В Риге в течение ночи ожидается небольшой мокрый снег, днем существенных осадков не прогнозируется, выглянет солнце. Температура воздуха составит от нуля до +3 градусов при умеренном южном ветре.

#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура
Оставить комментарий

