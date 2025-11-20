До 31 декабря 2025 года продолжает действовать безвизовый въезд на территорию Беларуси для граждан и неграждан Латвии. Наряду с этим на этом, а также на российском направлениях, полностью прекращено движение организованных туристических групп – это и латвийское решение, и санкции Евросоюза. Как же проехать?

"Все вежливые — и наши, и не наши"

Латвийский КПП «Патерниеки» работает, можно сказать, в "довоенном" режиме. Супруги рижане Ольга и Марис только что вернулись из недельного автотура по Беларуси и рассказли нам:

– Электронная очередь сильно облегчает жизнь. Назначено нам было на 20.10, приехали мы за полтора часа. Постояли. С нами на площадке стояло машин шесть. Поехали даже раньше – в 19.50. Везли доллары и белорусские рубли. Нашим сказали, что с собой 40 евро – на обратный путь. Заплатили все белорусские поборы: страховка машины, плата за въезд, дезинфекция, тоже в пересчете около 40 евро.

Белорусы проверили чемоданы, багажник. Скрупулезно, но не злобно. Декларацию (заполняет только водитель) муж распечатал и заполнил заранее. Ну и поехали себе! Сим-карточка для туриста продается на первой же заправке в Верхнедвинске, стоит 14 евро.

– Что нельзя ввозить в Беларусь и что в Латвию?

– В Беларусь – предметы роскоши, наркотики, взрывчатку – это понятно. В Латвию – алкоголь, сигареты (отнимут ли у вас начатую пачку – это уже от конкретного таможенника зависит). Можно только сладости и сухие продукты. Мясное, молочное – нельзя. Лекарства вынуть из упаковок. У одежды оборвать ярлыки.

На обратной дороге, с белорусской стороны, еще 10 евро заплатили за очередь. Еще там есть платные дороги – в основном на Минск, но нам туда не надо было.

Все шло очень быстро. Белорусы снова покопались в чемоданах с одеждой – не знаю уж, зачем. В общем, все вежливые. И белорусы, и наши. Вопрос, зачем едете, задавался. В нашем случае сказали как есть – в гости. В РБ в декларации надо указывать город и адрес, где будем останавливаться.

Никакой проверки телефонов нет и в помине. Ни на одном этапе. И горючее из бака сливать наши не заставляют. Даже не интересовались. Но это, возможно, опять-таки на кого попадешь? Выехали из Беларуси с больше чем полбака.

Латвия-Беларусь: закрыто до лучших времен

Пограничные переходы "Силене" на латвийско-белорусской границе, "Виентули" и "Педедзе" на латвийско-российской границе, которые были закрыты с 2023 года, останутся полностью закрытыми.

Решение министра внутренних дел Рихардса Козловскиса («Новое Единство») было принято, как гласят официальные источники, с учетом войны, начатой Россией в Украине, и гибридной войны, начатой Беларусью против соседних стран. Причем закрытие со стороны ЛР сопровождалось пафосным выходом к нейтральной полосе наших, бравых, робежсаргов – с оружием и в полной защите.