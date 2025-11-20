После дождей в среду стремительно поднимается уровень воды в реке Барта на юге Курземе, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ) и Литовской гидрометеорологической службы, пишет ЛЕТА.

Количество осадков в Руцаве в среду достигло 22 миллиметров, а с начала недели — 36 миллиметров, что составляет 44% от месячной нормы. Между тем, в некоторых районах западной Литвы количество осадков — в основном дождя — на этой неделе уже превысило 60 миллиметров.

Уровень воды в Барте у Дукупьи за прошлую ночь поднялся на 60 сантиметров, а у латвийско-литовской границы за последние сутки — примерно на метр.

В других реках Латвии уровень воды повышается медленнее или колеблется. Температура воды в реках, озёрах и в море составляет в основном от 2 до 7 градусов.

Гидрологи прогнозируют, что в ближайшие дни в реках в основном продолжатся колебания, в Даугаве ожидается повышение уровня воды. В некоторых меньших водоёмах начнут формироваться начальные ледяные образования.