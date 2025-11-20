Baltijas balss logotype
Завтра в Риге состоится мероприятие памяти жертв золитудской трагедии 3 402

Наша Латвия
Дата публикации: 20.11.2025
LETA
Изображение к статье: Завтра в Риге состоится мероприятие памяти жертв золитудской трагедии

В пятницу в Риге состоится мероприятие памяти жертв трагедии, произошедшей 21 ноября 2013 года в Золитуде в результате обрушения супермаркета "Maxima".

Как сообщила представитель общества "Zolitūde 21.11." Регина Лочмеле, в этом году, как и в другие годы, в 17:43, в момент обрушения магазина "Maxima", у временного мемориала соберутся пострадавшие, родственники жертв трагедии и все желающие почтить их память.

В результате обрушения супермаркета 21 ноября 2013 года погибли 54 человека, десятки получили серьезные травмы. Строительные эксперты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за неправильного расчета нагрузки на конструкции крыши, из-за чего та обрушилась.

Суды двух первых инстанций признали виновным только инженера-строителя Иварса Сергетса.

Планируется, что 26 ноября Рижский окружной суд продолжит рассматривать уголовное дело о золитудской трагедии и для дачи показаний в суд явится эксперт.

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го ноября

    царствие ему небесное? -- А может быть ложе из стекловаты?

    1
    0
  • П
    Процион
    20-го ноября

    Не забудьте завтра наградить В.Домбровскиса Орденом Трёх Звёзд какой-нибудь степени. Чтобы родные и близкие могли взглянуть на него, а он — посмотреть им в глаза. Это именно он был инициатором ликвидации Госстройинспекции Латвии. Именно Домбровскис дал приказ своему шестерке, министру Кампарсу, подготовить необходимые документы и передать их в Сейм. Ну а там депутатствующие дебилы проголосовали за ликвидацию даже не врубаясь в суть вопроса. Государственная строительная инспекция была единственным органом, который был обязан тщательно проверить проект и при обнаружении брака (халтуры, ошибки) имел право остановить и даже полностью отменить строительство. Ну а то что суды признали виновным только инженера-строителя Иварса Сергетса и какой-то там ржавый болт — неудивительно. Настоящих виновников трогать нельзя. Вспомните, кто сейчас В.Домбровскис, и кто в Латвии был генеральным прокурором в 2008 году. Правильно, тот самый Майзитис, царствие ему небесное. Так что удивляться не приходится.

    14
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го ноября

    Погибло 54 человека - виноватым оказался один! Остальных трогать нельзя, все свои весьма заслуженные лица.

    12
    1
Читать все комментарии

