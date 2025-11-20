В пятницу в Риге состоится мероприятие памяти жертв трагедии, произошедшей 21 ноября 2013 года в Золитуде в результате обрушения супермаркета "Maxima".

Как сообщила представитель общества "Zolitūde 21.11." Регина Лочмеле, в этом году, как и в другие годы, в 17:43, в момент обрушения магазина "Maxima", у временного мемориала соберутся пострадавшие, родственники жертв трагедии и все желающие почтить их память.

В результате обрушения супермаркета 21 ноября 2013 года погибли 54 человека, десятки получили серьезные травмы. Строительные эксперты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за неправильного расчета нагрузки на конструкции крыши, из-за чего та обрушилась.

Суды двух первых инстанций признали виновным только инженера-строителя Иварса Сергетса.

Планируется, что 26 ноября Рижский окружной суд продолжит рассматривать уголовное дело о золитудской трагедии и для дачи показаний в суд явится эксперт.