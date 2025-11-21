Baltijas balss logotype
Дуб - это дуб, латыш - это латыш. Лиана Ланга настаивает - русский не может быть латышом

Наша Латвия
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Дуб - это дуб, латыш - это латыш. Лиана Ланга настаивает - русский не может быть латышом

У себя на страничке в Фейсбук депутат рижской думы Лиана Ланга ведет полемику с участниками дискуссии о том, может ли даже лдояльный Латвии не латыш удостоиться звания представителя титульной нации Латвии.

"Кто такой латыш?

Небольшая рефлексия: дуб не является и не может быть березой, сосна не является и не может быть елью, мышь, даже если она родилась в конюшне, не становится лошадью.

Место рождения, время, биологические родители, твой пол – это данные, которые ты не можешь изменить, они являются сущностными и неизменными. Национальность не выбирают. Именно поэтому наша PMLP, записывая национальность человека в паспорте, руководствуется национальностью родителей и дедушек и бабушек со стороны матери и отца в двух поколениях.

Также журналисту г-ну Артему Липину, которому я благодарна за сотрудничество, хочу посоветовать более внимательно ознакомиться с Конституцией Латвии, в которой четко указано разделение – латвийская нация состоит из государственной нации (латышей) и меньшинств, которые поддерживают латышей в их стремлении сохранить свой народ, язык и культуру. Только при таких условиях можно быть представителем меньшинства!

Проблема либералов, в том числе и либеральных ученых, заключается в том, что они слишком много фантазируют, пытаясь улучшить и изменить общество, бегая по тропе иллюзий и спотыкаясь. Однажды во имя человечности египетскую царицу Клеопатру изображает темнокожая актриса, а затем латвийские граждане Ханов, Токалов и Липин считают, что, объявив себя латышами, они станут латышами, потому что хотят быть частью нации, - статуса представителя меньшинства и латвийского гражданина, оказывается, недостаточно!

Если какой-то латвиец выучит японский язык, он не станет японцем!

Если какой-то грузин поет латвийскую народную песню, он не становится латышом!

Реальность не является плодом спонтанных фантазий и желаний отдельных индивидуумов. Реальность невозможно «улучшить» и изменить, изменив значение слов.

Эти детские иллюзии нужно отбросить. Дуб — это дуб, сосна — это сосна, картофель — это картофель, земля — это земля, а латыш — это латыш".

И разве с этим поспороишь?

#гражданство #общество #культура #политика
(35)
  • A
    Aigrs
    22-го ноября

    Kopš bērnības dzīvoju vienā pagalmā ar latviešiem un krieviski runājošiem latviešiem, kuru saknes nāk no Latgales. Līdz pat šai dienai šie krieviski runājošie cilvēki izturas ar cieņu pret mani – latvieti –, un tieši tāpat arī es pret viņiem. Visus šos gadus kopš 1992. gada mūs nekad nav traucējusi krievu valoda. Tāpēc, lūdzu, pastāstiet man – vai tie “krēslā sēdētāji” valdības ēkā neredz, ka tā ir tautas apspiešaKopš bērnības dzīvoju vienā pagalmā ar latviešiem un krieviski runājošiem latviešiem, kuru saknes nāk no Latgales. Līdz pat šai dienai šie krieviski runājošie cilvēki izturas ar cieņu pret mani – latvieti –, un tieši tāpat arī es pret viņiem. Visus šos gadus kopš 1992. gada mūs nekad nav traucējusi krievu valoda. Tāpēc, lūdzu, pastāstiet man – vai tie “krēslā pirdēji” valdības ēkā neredz, ka tā ir tautas apspiešana?

    Aizbrauciet uz Latgali – tur divi kaimiņi, kas ir latvieši, savā starpā runā krieviski, un neviens to nekad neiznīdēs. Vai valoda var mainīt cilvēka piederību valstij? Vai valoda var traucēt patriotismam? Manuprāt – pilnīgi nē.

    Jūs tikai dalāt naudu un naidojat latviski runājošos pret krieviski runājošajiem. Nokāpiet te lejā kaut uz pāris dienām un iejūtieties to cilvēku ādā, kuri tagad ir zaudējuši darbu valodas dēļ. Es saprotu, ka valsts valoda ir jāzina visiem, bet tad māciet to skolās – bērniem un pusaudžiem –, nevis uzspiediet valodu omītēm, kuru tuvākais komunikācijas loks vienmēr ir runājis krieviski. Sāciet ar turieni, nevis aizskariet pilsoņus, kas ir daļa no Latvijas nieka 1,5 miljonu iedzīvotāju.

    Mēs tā jau izmirstam.na?

    Aizbrauciet uz Latgali – tur divi kaimiņi, kas ir latvieši, savā starpā runā krieviski, un neviens to nekad neiznīdēs. Vai valoda var mainīt cilvēka piederību valstij? Vai valoda var traucēt patriotismam? Manuprāt – pilnīgi nē.

    Jūs tikai dalāt naudu un naidojat latviski runājošos pret krieviski runājošajiem. Nokāpiet te lejā kaut uz pāris dienām un iejūtieties to cilvēku ādā, kuri tagad ir zaudējuši darbu valodas dēļ. Es saprotu, ka valsts valoda ir jāzina visiem, bet tad māciet to skolās – bērniem un pusaudžiem –, nevis uzspiediet valodu omītēm, kuru tuvākais komunikācijas loks vienmēr ir runājis krieviski. Sāciet ar turieni, nevis aizskariet pilsoņus, kas ir daļa no Latvijas nieka 1,5 miljonu iedzīvotāju.

    Mēs tā jau izmirstam.

    28
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    Aigrs
    22-го ноября

    Спасибо Вам за честность и за то, что не побоялись её высказать. Вы совершенно правы.

    11
    1
  • ON
    ONO NON
    21-го ноября

    Очень богатое государство уже 6 месяцев платит 4500 евро в месяц за это и всем говорят что денег нет в бюджете, надо ещё из дырки заказать клоунов тогда веселей будет

    26
    0
  • VA
    Vairis Arlauskas
    21-го ноября

    Все так,но пол можна поменят.

    4
    2
  • Л
    Латтоптун
    21-го ноября

    Сарказму- маразму. Ты- неудачник, прожигающий свою ничтожную жизнь, на страницах интернета, выпёрдывая скудные реплики из своей дубовой головушки,- являешься позором любой национальности. Если бы существовала национальность- чмошник,- она бы была прописана у тебя в паспорте. Разве ты сам не замечаешь, какое ты ничтожество? Твои самоутверждения здесь - смешны. И сам ты смешон- клоун.

    15
    2
  • С
    Сарказм
    Латтоптун
    21-го ноября

    Твое дерьмоизвержение жалко также, как и ты сам, врунишка, фуфлыжник и невежда. налепи на лоб наклейку "яузкий", иначе тебя среди придорожной грязи не отличить (да впрочем и с ней - не очень). И гордись, гордись усиленно, пор четыре раза в день, подогревая свою гордость скрепной бояркой.

    0
    7
  • I
    Igors
    21-го ноября

    Да я и не хочу быть Латышом, Это Вы (сейм, правительство) хотите сделать из меня Латыша. А я Русский и хочу им оставаться, со своей культурой, языком, верой и памятью. Я хочу жить там, где меня родила Матушка и хочу чтоб мои права были соблюдены и уважались. Хочу, что б мои дети не уезжали из Этой "благодатной страны" и что б не запрещали концерты, историю, язык. Да Президент сказал, что нет ОНИ и МЫ. Так Давай те госпожа Л Начнем с себя!

    74
    2
  • Л
    Латтоптун
    21-го ноября

    А я вообще горжусь, что не латыш. И всегда меняя паспорт, требую, что бы в графе национальность , обязательно написали - Русский. У этой Ланги, иллюзия превосходства. Русским- есть много чем и кем гордиться. Латышам- гордиться нечем. Тогда в чём желание, некоторых людей, быть латышом- не понятно. Наверное такая же иллюзия превосходства, как у Ланги. Они смешны.

    50
    6
  • С
    Сарказм
    Латтоптун
    21-го ноября

    Ну глядя на тебя, совершенно очевидно, что гордиться тебе совершенно нечем, поэтому приходится изыскивать поводы, в частности национальность, которая от тебя ни в малейшей степени не зависит.

    5
    32
  • Д
    Добрый
    21-го ноября

    Некотрые народы национальность определяют по национальности матери.С их точки зрения она-не может быть латышкой как бы не старалась.

    39
    5
  • 21-го ноября

    Bet kad pēc viņas viedokļa runās CITPLANĒTIEṢ̌I LATVANISKI ? JAUTĀJUMS PALIEK ATKLĀTS ?

    1
    14
  • EP
    Edvins Puke
    21-го ноября

    Попугай, говорящий по-латышски, может быть латышом, но не может быть гражданином, а глухонемой может быть латышом? В Латвии живут и русские, и латышско говорящие. Как вам такая формулировка? 🙂

    53
    1
  • lo gos
    lo gos
    21-го ноября

    ланга чурка - есть ланга чурка

    71
    2
  • А
    Антимонетарист
    21-го ноября

    Больно надо русским быть латышом! Это власти заявляют, что русские в Латвии это латыши, которые пока что говорят на русском. Или она не в курсе? И если бы оставили всё в том состоянии, какое было, дали бы равные условия, то, как культурные люди, мы бы нашли общий язык. Но вот беда - в понятии у латышей "культурный человек" соответствует русскому понятию "обходительный человек". И даже здесь ничего не срастается!

    39
    2
  • 21-го ноября

    натурализированная якутка белолоруссне может быть латышкой,а я потомок первой республики могу быть кем угодно

    59
    1
  • A
    Aleks
    21-го ноября

    Абсолютно с ней согласен.Мннталитеты абсолютно разные ,да и гены другие. Видимо,у евреев гены совпадают с латышскими и менталитет 😀Вон Юдин чувствует себя латышом и Буров..А сколько их с латышскими фамилиями...😋 Не каждый может быть латышом,русским или украинцем,а они могут...Выдающаяся нация 😂😋

    43
    6
  • L
    Lauris
    21-го ноября

    родителям из смешанных семей должны сами выбирать на каком языке говорить дома и в какую школу /детский садик отдать ребёнка, а не государство определять или диктовать. Русский маленький ребёнок не может быть агентом кремля или как-то связан с войной. Войны были и будут и дети или пенсионеры тут ни при чём. Надо уметь управлять государством тогда и войны не страшны. Сейчас очень многим не хватает дипломатии и толераности.

    107
    1
  • Л
    Латтоптун
    Lauris
    21-го ноября

    С вами могут не согласиться, присягнувгие Гитлеру недоб-ки, из Вафля СС., которые находясь на территории Псковской области и Белоруссии, по словам свидетелей, уничтожали мирных жителей, в том числе и детей, объясняли потом это борьбой с коммунизмом...

    6
    1
  • П
    Процион
    21-го ноября

    В чем «нарушение правил комментирования»? Где можно увидеть ваши «правила»?

    17
    2
  • L
    Lauris
    21-го ноября

    Тогда зачем 5 летнему русскому ребёнку запрещают говорить в детском садике на русском? Ведь русские не запрещали никогда говорить лытышам на латышском! Н и к о г д а ! Внучка живёт в Германии и ходит в русский детский садик, никаких проблем ! Думаю проблема в самих латышах.

    124
    1
  • П
    Процион
    21-го ноября

    Она слово в слово повторяет то, что ты высказывал 10 лет тому назад.

    12
    2
  • П
    Процион
    21-го ноября

    Домбрава, у тебя появился серьёзный конкурент. Это депутат рижской думы Ланга.

    36
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го ноября

    "Дуб - это дуб, латыш - это латыш". Слава богу, что в этот раз полубелоруску-полуякутку не понесло - могла ведь и перепутать: "Латыш - это дуь". Неудобно бы потом было перед коллегами по нациоАнальному самосознанию.

    54
    2
  • ЯО
    Яшка Одесский
    21-го ноября

    Сказала ЧУКЧА!

    79
    2
  • TL
    Terebilkin Lv
    21-го ноября

    Это оно о себе высказалось, где когда от кого родилось и что тут делает если не латышшшш

    65
    2
  • СП
    Совсем Пропащий
    21-го ноября

    есть такая песня, очень актуальная в последние 30 лет, "Моя профессия - латыш". Там, в песне, все сказано - и про дуб, и про нацию. Может даже и правда.

    71
    1
  • СП
    Совсем Пропащий
    21-го ноября

    есть такая песня, очень актуальная в последние 30 лет, "Моя профессия - латыш". Там, в песне, все сказано - и про дуб, и про нацию. Может даже и правда.

    25
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    21-го ноября

    Пожалуйста специфический ген латыша в студию. А то по мордам как то всё туманно. И бабушкам, особенно пра, у которых мерялось больше по релегиозной приналежности, чем этнической.

    37
    1
  • СП
    Совсем Пропащий
    21-го ноября

    есть такая песня, очень актуальная в последние 30 лет, "Моя профессия - латыш". Там, в песне, все сказано - и про дуб, и про нацию. Может даже и правда.

    24
    2
  • А
    Андрей
    21-го ноября

    Возникает вопрос: а вот она, рожденная от латыша и белорусски, она - кто? А вот эти латыш (Леон) и белорусска (Светлана) - они чистокровные или тоже где-то кто-то в долях процентов? И что теперь? Неудобные вопросы возникают. И главное, что, стоят очереди таких желающих сделаться латышами? И вот про нац.меньшинства - она ловко соврала. На портале jurista vards пунктс лв есть разъяснение: "Jau Kārlis Dišlers pamatoti ir atzinis, ka pie Latvijas tautas pieder visi tie, kas juridiskām saitēm saistīti ar Latvijas valsti, neatkarīgi no tā, pie kādas nacionālās grupas viņi pieder." Ещё раз - "pie Latvijas tautas pieder visi.... saistīti ar Latvijas valsti.... NEATKARĪGI no... nacionālās grupas".
    Ну что, ждать судебного иска от гражданина Ханова, попутавшего не только национальность, но и ориентацию?

    58
    1
  • Лк
    Летучий корабль
    21-го ноября

    А дура - это дура.

    127
    1
  • С
    Сарказм
    21-го ноября

    Привязка к национальности в принципе является атавизмом, а ее определение исключительно "по крови" и принятие каких-либо политических решений на основе "пятой графы" в целом пованивают нацизмом. От кого бы это ни исходило: от кремлефюрера с его "русским миром" и "один народ, одна страна" или от местных...эээ... мудрецов с особенностями развития. Недаром и для тех и для других "либерал" - это ругательство.

    15
    28
  • Д
    Дед
    21-го ноября

    Так она же белоруска! Как показывает история , самые большие националисты - полукровки.

    99
    2
  • Е
    Ехидный
    21-го ноября

    к сожалению , по нашим законам , принудительно психиатрическую помощь оказывать нельзя !!! да и никто не возьмется - случай очень запущенный !!!

    127
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го ноября

    Абсолютно согласен, латыш - это только латыш, но никак не латгалец и тем более не якут!

    114
    1
