У себя на страничке в Фейсбук депутат рижской думы Лиана Ланга ведет полемику с участниками дискуссии о том, может ли даже лдояльный Латвии не латыш удостоиться звания представителя титульной нации Латвии.

"Кто такой латыш?

Небольшая рефлексия: дуб не является и не может быть березой, сосна не является и не может быть елью, мышь, даже если она родилась в конюшне, не становится лошадью.

Место рождения, время, биологические родители, твой пол – это данные, которые ты не можешь изменить, они являются сущностными и неизменными. Национальность не выбирают. Именно поэтому наша PMLP, записывая национальность человека в паспорте, руководствуется национальностью родителей и дедушек и бабушек со стороны матери и отца в двух поколениях.

Также журналисту г-ну Артему Липину, которому я благодарна за сотрудничество, хочу посоветовать более внимательно ознакомиться с Конституцией Латвии, в которой четко указано разделение – латвийская нация состоит из государственной нации (латышей) и меньшинств, которые поддерживают латышей в их стремлении сохранить свой народ, язык и культуру. Только при таких условиях можно быть представителем меньшинства!

Проблема либералов, в том числе и либеральных ученых, заключается в том, что они слишком много фантазируют, пытаясь улучшить и изменить общество, бегая по тропе иллюзий и спотыкаясь. Однажды во имя человечности египетскую царицу Клеопатру изображает темнокожая актриса, а затем латвийские граждане Ханов, Токалов и Липин считают, что, объявив себя латышами, они станут латышами, потому что хотят быть частью нации, - статуса представителя меньшинства и латвийского гражданина, оказывается, недостаточно!

Если какой-то латвиец выучит японский язык, он не станет японцем!

Если какой-то грузин поет латвийскую народную песню, он не становится латышом!

Реальность не является плодом спонтанных фантазий и желаний отдельных индивидуумов. Реальность невозможно «улучшить» и изменить, изменив значение слов.

Эти детские иллюзии нужно отбросить. Дуб — это дуб, сосна — это сосна, картофель — это картофель, земля — это земля, а латыш — это латыш".

И разве с этим поспороишь?