Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Мы начали создавать бюрократию, которая сейчас перекормлена и разбухла» - экс-премьер Латвии 5 2428

Наша Латвия
Дата публикации: 21.11.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: «Мы начали создавать бюрократию, которая сейчас перекормлена и разбухла» - экс-премьер Латвии

Бывший премьер-министр Латвии Валдис Биркавс, стоявший у истоков современного латвийского государства, в интервью Jauns.lv вспоминает "этапы большого пути".

Разговор переходит к девяностым годам в Латвии, когда Валдис Биркавс находился на вершине власти. По его мнению, никто до конца не осознал, что основы того, как мы живём сегодня, были заложены именно в девяностых.

«Это были годы большого перелома, которые не могли пройти без огромного напряжения, страданий, потому что нужно было спешить. Одновременно это было очень творческое время, когда Годманис был как землепашец, чтобы следующие могли сеять. Он выкорчёвывал старые деревья и пни. И сжигал. Понятно, что был дым, понятно, что резало глаза. И были ошибки.

То, как тогда работало государство, как работали будущие чиновники, с каким энтузиазмом, с каким запалом — у них была совсем другая моторика. И, конечно, ошибки были. Ну, например, мы начали создавать ту бюрократию, которая сейчас перекормлена, разбухла и занимает здание за зданием. Она переросла сама себя и превратилась в бремя для государства», - признался Биркавс.

Читайте нас также:
#история #Латвия #чиновники #реформы #бюрократия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
18
4
0
0
0
6

Оставить комментарий

(5)
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го ноября

    Легко и приятно признаваться в том, что стоял у истоков развала некогда процветающей страны. Особенно с пенсией экс-премьера и некоторыми оставшимися с тех "трудных лет" паями в бизнесе...

    5
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го ноября

    когда Годманис был как землепашец -- Ну какой с ресторанного лабуха - барабанщика землепашец?

    5
    0
  • A
    Aleks
    21-го ноября

    После 17 июня 1992 года(после ,,знаменитой ,,речи Ельцина в Конгрессе США о том,что коммунизм в СССР пал) Главный прихватизатор России Чубайс пилил и прихватизировал собственность СССР вместе с реформаторами из банды Собчака.. Кстати,Чубайс гражданин Израиля,а я то думал ,что русский😂 И как то ещё один товарищ чекист из Питера ,который работал у Собчака,тоже оказался в Кремле.. Но это,видимо ,просто совпадение.😋😀😀

    5
    9
  • A
    Aleks
    21-го ноября

    Украинский ролик. На Украине замешаны в коррупционном скандале три украинца-Миндич,Цукерман и Шефир. И где тут украинцы,вопрошает автор ролика?😀 Это к вопросу,кто может быть украинцами,латышами ,русскими...😋 Ну а Годман же стопроцентный латыш ,как Сема из Одессы в Израиле стопроцентный семит?😀

    15
    4
  • A
    Aleks
    21-го ноября

    Убило:Годманис пахал как землепашец😂😀😀 Годманис работал как на лесопилке-пилил фабрики,заводы,колхозы ,корабли ,все что досталось от Союза... Ничто не прошло мимо Годмана и товарищей чекистов.Все пошло в общак . Землепашец,Хренов.😈👽

    34
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео