Разговор переходит к девяностым годам в Латвии, когда Валдис Биркавс находился на вершине власти. По его мнению, никто до конца не осознал, что основы того, как мы живём сегодня, были заложены именно в девяностых.

«Это были годы большого перелома, которые не могли пройти без огромного напряжения, страданий, потому что нужно было спешить. Одновременно это было очень творческое время, когда Годманис был как землепашец, чтобы следующие могли сеять. Он выкорчёвывал старые деревья и пни. И сжигал. Понятно, что был дым, понятно, что резало глаза. И были ошибки.

То, как тогда работало государство, как работали будущие чиновники, с каким энтузиазмом, с каким запалом — у них была совсем другая моторика. И, конечно, ошибки были. Ну, например, мы начали создавать ту бюрократию, которая сейчас перекормлена, разбухла и занимает здание за зданием. Она переросла сама себя и превратилась в бремя для государства», - признался Биркавс.