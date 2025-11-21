Baltijas balss logotype
Почему цена на Kinder-календарь Адвента в Латвии почти вдвое выше немецкой?

Наша Латвия
Дата публикации: 21.11.2025
grani.lv
Изображение к статье: Почему цена на Kinder-календарь Адвента в Латвии почти вдвое выше немецкой?

Внимательный читатель прислал в редакцию Grani.lv фотографии адвент-календаря Kinder, выставленного на полках магазинов Германии и Латвии. На снимках — практически аналогичная упаковка, тот же состав, тот же производитель. Разница, по сути, только в цене.

В Германии календарь продаётся за 14,99 евро. В Латвии — 27 евро без скидки. Почти двукратная разница заставляет задуматься: откуда такие рождественские чудеса?

Версий — масса. Может, в Латвии люди живут богаче, чем в Германии? Вечером — кредиты, утром — премиальный шоколад? Или в Германии сезонные товары не спешат превращать в предмет роскоши? А может, это просто тест на щедрость верующих — чем ближе Рождество, тем выше маржа?

А вы как считаете, Адвент-календарь для латвийского кошелька оказывается почти вдвое «слаще»? И какой из ответов вам кажется более правдоподобным: это рыночная математика или цена, вдохновленная ожиданием настоящих рождественских чудес?

#цены #розничная торговля #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • А
    Антимонетарист
    21-го ноября

    Ещё Нерон сказал, что деньги не пахнут. И что вас не устраивает? Что дорого? А кто-то вас заставляет покупать и обогащать продавца? Да он наглый, да он понял где можно сорвать побольше бабла, при этом минимально напрягаясь. Да, я отже не только масло на хлеб хочу мазать, но и икру и на сафари где-то в тёплых странах. Вы же, приматы, вы лохи! Вы должны мне всё это предоставить выгребая из своих карманов все что в них есть! Разве не так? Ну а если не так, то почему вы до сих пор называете себя homo sapiens, но так и ничего не придумали чтобы избавиться от этой порочной денежной системы? Что ума не хватает? А вот так вопить хватает?

    7
    3
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    21-го ноября

    Потому что латвия для страданий. Тут сам плачущим воем гимн страны обязывает страдать. От сюда и.

    11
    3
  • A
    Aleks
    21-го ноября

    Все объясняется просто...В Германии капитализм давно ,а в Латвии голодранцы только как 30 лет мнят себя капиталистами и все хотят догнать по количеству денег старые страны,по сути являясь капиталистами в колонии,которая отдана на разграбление вот таким капиталистам и таким же капиталистам от власти .И обе эти касты (в России их называют почему то Кагалы)грабят народ Латвии...

    21
    3
  • Д
    Дед
    Aleks
    21-го ноября

    Скорее всего, в Германии то капитализм, а в Латвии коррупционный национал-социализм. Поэтому конкуренция в Латвии уничтожена и каждый продавец зарабатывает сколько получится, договорившись с другими продавцами.

    22
    1
Читать все комментарии

