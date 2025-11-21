Внимательный читатель прислал в редакцию Grani.lv фотографии адвент-календаря Kinder, выставленного на полках магазинов Германии и Латвии. На снимках — практически аналогичная упаковка, тот же состав, тот же производитель. Разница, по сути, только в цене.

В Германии календарь продаётся за 14,99 евро. В Латвии — 27 евро без скидки. Почти двукратная разница заставляет задуматься: откуда такие рождественские чудеса?

Версий — масса. Может, в Латвии люди живут богаче, чем в Германии? Вечером — кредиты, утром — премиальный шоколад? Или в Германии сезонные товары не спешат превращать в предмет роскоши? А может, это просто тест на щедрость верующих — чем ближе Рождество, тем выше маржа?

А вы как считаете, Адвент-календарь для латвийского кошелька оказывается почти вдвое «слаще»? И какой из ответов вам кажется более правдоподобным: это рыночная математика или цена, вдохновленная ожиданием настоящих рождественских чудес?