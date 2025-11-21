С четверга, 20 ноября, в Латвии начат окончательный этап полного перехода на электронные направления к врачам-специалистам или на обследования. Для этого создан новый раздел в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ).

В четверг медицинские учреждения и пациенты столкнулись с тем, что ждать оформления направления пришлось дольше обычного. Проблемы возникли из-за того, что новая система пока не синхронизирована с теми информационными программами, которыми пользуются крупные больницы и семейные врачи, и именно это сейчас создает определенные неудобства. Цель нововведения - полностью оцифровать процесс выдачи и регистрации направлений, а также искоренить практику, когда пациент с одним направлением записывается в очереди в несколько медицинских учреждений, искусственно продлевая их.

Переходный период, в который еще можно будет использовать бумажные направления, продлится до мая следующего года. В случае, если врач не имеет доступа к интернету или система не работает, можно будет выписать бумажное направление, однако затем врач или медицинское учреждение будут обязаны это же направление оцифровать. Пациент должен учитывать, что электронное направление будет действительным в течение трех месяцев и записаться в дальнейшем по одному направлению можно будет только в одно медицинское учреждении, а значит, нельзя будет встать в очередь сразу в нескольких местах.

Например, в практике семейного врача Айниса Дзалбса в Стальгене электронные направления сейчас составляют всего 10-15% от общего числа направлений, что немного. И причины этому разные. И привычки пациентов, и опасения по поводу различных технических неполадок. "У нас и сейчас эпизодически наблюдаются перебои в работе ЭСЗ", - добавил Дзалбс.

В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиньша (КУБС) также признали - самая большая проблема в том, что новый раздел ЭСЗ не интегрирован в информационную систему больницы, и поэтому приходится выполнять двойную работу - бумажное направление вводить в цифровую систему. В регистратуре целый день очередь. Чтобы до кого-то дозвониться, нужно ждать дольше обычного.

Заведующая отделом информации и обслуживания клиентов КУБС Дзинтра Клявиня рассказала: "Сегодня ввод в систему первого бумажного направления занял десять минут. Мы говорим пациентам, чтобы они приходили за 15 минут до назначенного времени. К нам с бумажными направлениями приходит почти половина пациентов, и если оцифровывать все, что нужно, то нашим пациентам придется приходить как минимум за час до назначенного визита к врачу".

Напрашивается вопрос - налицо недоделка и брак. А ведь государство платит миллионы за неработающие IT-решения, призванные "облегчить жизнь пациантам и медикам". Так может кто-то должен ответить за растрату и брак?