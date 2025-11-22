Baltijas balss logotype
ЕК бьёт тревогу: Латвия рискует недосчитаться 100 000 специалистов к 2040 году 4 4411

Наша Латвия
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: ЕК бьёт тревогу: Латвия рискует недосчитаться 100 000 специалистов к 2040 году
ФОТО: pixabay

Хотя в последние годы Латвия целенаправленно работала над укреплением профессионального образования, его привлекательность и показатели занятости выпускников всё ещё отстают от средних по Европейскому союзу, свидетельствует последний отчёт Европейской комиссии «Образование и обучение 2025», пишет LETA.

В 2024 году был принят новый государственный стандарт профессионального дополнительного образования и повышения квалификации, расширивший образование для взрослых до уровней 2–8 Европейской квалификационной рамки (ЕКР). Новое регулирование позволяет техническим школам и центрам компетенции в области искусства реализовывать программы профессионального дополнительного образования также на 5 уровне ЕКР.

Правительство утвердило новые правила аккредитации образовательных учреждений, усилив контроль качества на уровне всей системы. Также продолжено укрепление роли отраслевых экспертных советов, чтобы содержание профессионального образования соответствовало требованиям рынка труда. В отчёте особо отмечено введение инструмента отслеживания карьерного пути выпускников профессионального образования и обучения (ПОО), который позволяет лучше понять влияние образования на занятость. В 2024 году правительство начало изменять модель финансирования ПОО и расширило страхование от несчастных случаев для всех, кто получает профессиональную квалификацию.

Тем не менее, несмотря на проведённые реформы, привлекательность ПОО и трудоустройство его выпускников в Латвии остаются низкими. В 2023 году в профессиональных образовательных программах на среднем и послесреднем уровнях обучались 44,1% учащихся, тогда как в среднем по ЕС — 52,4%. Также уровень занятости выпускников ПОО — один из самых низких в Европе, что вызывает обеспокоенность по поводу растущего несоответствия навыков. Согласно прогнозам, к 2040 году на латвийском рынке труда может не хватать более 100 000 выпускников профессионального образования.

Как отмечается в отчёте, большую соответствие требованиям рынка труда помогло бы достичь более тесное сотрудничество с работодателями. В настоящее время в обучении, основанном на рабочей среде, участвуют лишь 34,9% недавних выпускников, тогда как в среднем по ЕС — 65,2%. Хотя такая форма обучения в Латвии развивается, дуальная модель в основном используется пока только на этапе начального профессионального образования.

Для продвижения изменений в 2025 году при поддержке правительства Швейцарии начат пилотный проект по внедрению дуального и ученического обучения также в послесреднем и взрослом образовании. По прогнозам авторов отчёта, это может стать важным поворотным моментом в развитии профессионального образования в Латвии.

Обзор «Образование и обучение» Европейской комиссии предоставляет углублённый анализ и данные о результатах систем образования, а также информирует о прогрессе стран в достижении общих целей Европейского образовательного пространства.

#образование #Латвия #Европейская комиссия #рынок труда
Редакция BB.LV
(4)
  • ES
    Ella Stroika
    23-го ноября

    Есть время. Надо срочно повысить налоги, побольше набить карманы и слиться.

    7
    1
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    22-го ноября

    Вы слишком в себя поверили. латвия думаете ещё будет)))))))))))///с такими долгами, вы чем тх отдавать то собираетесь!! Пологаю, что и существование ЕС пооод большим вопросом!!!!!! Внешний долг ЕС , ПРЕВЫСИЛ 100% ВЫ СТАТИСТИКОЙ ВИДИМО СОВЕРШЕННО НЕ ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ.... УБОГИЕ..

    16
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го ноября

    Ничего страшного, приедут нужные специалисты из стран Западной Европы, но они за кусок хлеба работать не будут, они быстро вразумят наших местных "бизнесменов и бизнесвуиенов", что платить надо достойно, как в Европе!

    32
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Mr.FGJCNJK
    22-го ноября

    Скорее, приедут "ценные специалисты" из Центральной и Юго-восточной Азии. Которые быстро пошлют местных гопников с их "языковыми законами", настроят мечетей и научат аборигенов основам шариата. :)

    37
    1
Видео