Хотя в последние годы Латвия целенаправленно работала над укреплением профессионального образования, его привлекательность и показатели занятости выпускников всё ещё отстают от средних по Европейскому союзу, свидетельствует последний отчёт Европейской комиссии «Образование и обучение 2025», пишет LETA.

В 2024 году был принят новый государственный стандарт профессионального дополнительного образования и повышения квалификации, расширивший образование для взрослых до уровней 2–8 Европейской квалификационной рамки (ЕКР). Новое регулирование позволяет техническим школам и центрам компетенции в области искусства реализовывать программы профессионального дополнительного образования также на 5 уровне ЕКР.

Правительство утвердило новые правила аккредитации образовательных учреждений, усилив контроль качества на уровне всей системы. Также продолжено укрепление роли отраслевых экспертных советов, чтобы содержание профессионального образования соответствовало требованиям рынка труда. В отчёте особо отмечено введение инструмента отслеживания карьерного пути выпускников профессионального образования и обучения (ПОО), который позволяет лучше понять влияние образования на занятость. В 2024 году правительство начало изменять модель финансирования ПОО и расширило страхование от несчастных случаев для всех, кто получает профессиональную квалификацию.

Тем не менее, несмотря на проведённые реформы, привлекательность ПОО и трудоустройство его выпускников в Латвии остаются низкими. В 2023 году в профессиональных образовательных программах на среднем и послесреднем уровнях обучались 44,1% учащихся, тогда как в среднем по ЕС — 52,4%. Также уровень занятости выпускников ПОО — один из самых низких в Европе, что вызывает обеспокоенность по поводу растущего несоответствия навыков. Согласно прогнозам, к 2040 году на латвийском рынке труда может не хватать более 100 000 выпускников профессионального образования.

Как отмечается в отчёте, большую соответствие требованиям рынка труда помогло бы достичь более тесное сотрудничество с работодателями. В настоящее время в обучении, основанном на рабочей среде, участвуют лишь 34,9% недавних выпускников, тогда как в среднем по ЕС — 65,2%. Хотя такая форма обучения в Латвии развивается, дуальная модель в основном используется пока только на этапе начального профессионального образования.

Для продвижения изменений в 2025 году при поддержке правительства Швейцарии начат пилотный проект по внедрению дуального и ученического обучения также в послесреднем и взрослом образовании. По прогнозам авторов отчёта, это может стать важным поворотным моментом в развитии профессионального образования в Латвии.

Обзор «Образование и обучение» Европейской комиссии предоставляет углублённый анализ и данные о результатах систем образования, а также информирует о прогрессе стран в достижении общих целей Европейского образовательного пространства.