В прошлом и текущем году Национальная служба здоровья (НСЗ) отклонила все поданные пациентами с болезнью Паркинсона заявления с заключениями консилиумов неврологов о компенсации новых дополнительных медикаментов, сообщили агентству LETA в Латвийской ассоциации специалистов по двигательным расстройствам (Latvijas Kustību slimību speciālistu biedrība / LKSB).

Член правления LKSB Криста Лаздовска отметила, что пациентам также было отказано в оплате глубокой стимуляции мозга за рубежом.

По оценке ассоциации, доступность медицинской помощи для пациентов с болезнью Паркинсона в Латвии — самая слабая в Балтии. Это подтвердило и обсуждение на международном неврологическом конгрессе, прошедшем 7 ноября в Риге, где рассматривалась доступность лечения и ухода при болезни Паркинсона в Латвии и других странах Балтии.

Ассоциация пришла к выводу, что между странами Балтии существуют значительные различия в лечении и уходе за такими пациентами, и в Латвии доступность медицинской помощи в этой сфере существенно ниже, чем в соседних государствах.

LKSB обращает внимание, что в Эстонии пациентам с болезнью Паркинсона доступны все прогрессивные виды терапии с 100% компенсацией, а также относительно хорошие возможности реабилитации, хотя и существуют определённые ограничительные критерии.

В Литве ситуация немного хуже, но всё же значительно лучше, чем в Латвии — там в двух центрах доступны операции по глубокой стимуляции мозга, а медикаменты также компенсируются на 100%.

В Латвии же государство покрывает лишь 75% стоимости медикаментов, что приводит к несоответствующему рекомендациям лечению пациентов со среднетяжёлой и тяжёлой (осложнённой) стадией болезни Паркинсона и создает чрезмерную финансовую нагрузку, напрямую влияющую на качество жизни и результаты лечения.

В ассоциации подчёркивают, что из-за особенностей заболевания пациентам часто трудно активно отстаивать свои права, поэтому принцип равного доступа к здравоохранению для всех пациентов в Европейском союзе в Латвии в настоящее время не обеспечивается.

При этом ежемесячные расходы на лечение составляют от 300 до 600 евро, что существенно влияет на социальную защищённость пациентов и благополучие их семей.

Ассоциация призывает обеспечить в Латвии 100% компенсацию медикаментов для лечения болезни Паркинсона, включить в государственную программу лечения прогрессивные терапии с использованием устройств (глубокую стимуляцию мозга и помповую терапию), а также разработать единые критерии и алгоритмы для назначения прогрессивных методов терапии.

Также LKSB просит ввести мультидисциплинарные бригады ухода и скоординированную систему реабилитации, создать государственный регистр пациентов с болезнью Паркинсона для улучшения качества данных и планирования здравоохранительной политики, а также укрепить сотрудничество между странами Балтии для гармонизации ухода.

Дополнительно предлагается обеспечить поддержку для пациентов и их семей, ухаживающих за ними, а также интегрировать принципы неврологической паллиативной помощи в систему здравоохранения.

В ассоциации поясняют, что болезнь Паркинсона — это хроническое прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, поражающее механизмы движения, равновесия и координации. Она считается второй по распространённости нейродегенеративной болезнью в мире, а её распространённость растёт с общим старением населения.

В Латвии насчитывается около 4500 пациентов с болезнью Паркинсона.