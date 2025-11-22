Baltijas balss logotype
Медики «Гайльэзерса» оперативно отреагировали и помогли появиться на свет девочке 0 821

Наша Латвия
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Медики «Гайльэзерса» оперативно отреагировали и помогли появиться на свет девочке
ФОТО: пресс-фото

Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) поделилась по-настоящему радостной новостью: «В Восточной больнице мы стали свидетелями действительно трогательного и волнующего события — наши медики помогли появиться на свет новой жизни».

Как рассказали в больнице, в Клинику неотложной медицины и приёма пациентов (NMPUK) обратилась 19-летняя пациентка, у которой начались роды, но транспортировка в специализированное родовспомогательное учреждение уже была невозможна.

«С участием команды медиков NMPUK в 16:42 в нашей больнице появилась на свет прекрасная девочка», — говорится в сообщении.

«Хотя приём родов — не часть нашей повседневной практики, наша команда готова к любым вызовам, чтобы помочь людям, когда это необходимо», — подчеркнул руководитель NMPUK Алексей Вишняков.

В сотрудничестве со Службой неотложной медицинской помощи мама и новорождённая были впоследствии доставлены в другое медицинское учреждение.

«Наша команда выражает благодарность за успешное сотрудничество бригаде неонатологов Специализированного медицинского центра, которые оперативно прибыли с кювезом для транспортировки новорождённых, предназначенным для таких случаев, и оказали необходимую помощь», — добавили в больнице.

Персонал больницы желает здоровья молодой маме и её дочке!

RAKUS также выражает благодарность команде NMPUK за профессионализм и самоотдачу: «Мы знаем, что на вас всегда можно положиться каждому, кто обращается за помощью!»

#медицина #здоровье #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео