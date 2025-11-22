Люди в недоумении — в Биерини сносят жилой дом, построенный всего несколько лет назад, пишет nra.lv.

Известно, что во время так называемой ковидной эпохи на перекрёстке улиц Земитес и Лутриню начали строить три частных дома. В прошлом году к ним провели водопровод и канализацию, а этой осенью один из домов обернули плёнкой. По неофициальной информации, здания были выставлены на продажу.

Теперь перед глазами разворачивается странная картина — одну из новостроек сносят. Судя по фотографиям, дом был построен из пенопласта и фанеры, на которые нанесена внешняя отделка.

Прохожие заметили странность происходящего и с иронией прокомментировали: «Пенопластовые домики дождались первых зимних дней и поняли, что хотят в тёплые края!»

nra.lv