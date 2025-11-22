Baltijas balss logotype
Новостройка из пенопласта? Латвийцев шокировал снос построенного всего несколько лет назад дома

Наша Латвия
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Новостройка из пенопласта? Латвийцев шокировал снос построенного всего несколько лет назад дома
ФОТО: Facebook

Люди в недоумении — в Биерини сносят жилой дом, построенный всего несколько лет назад, пишет nra.lv.

Известно, что во время так называемой ковидной эпохи на перекрёстке улиц Земитес и Лутриню начали строить три частных дома. В прошлом году к ним провели водопровод и канализацию, а этой осенью один из домов обернули плёнкой. По неофициальной информации, здания были выставлены на продажу.

Теперь перед глазами разворачивается странная картина — одну из новостроек сносят. Судя по фотографиям, дом был построен из пенопласта и фанеры, на которые нанесена внешняя отделка.

Прохожие заметили странность происходящего и с иронией прокомментировали: «Пенопластовые домики дождались первых зимних дней и поняли, что хотят в тёплые края!»

nra.lv

#жилье #недвижимость #Латвия #строительство #новости
(5)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    23-го ноября

    До черта таких посёлков вокруг риги по десятку домиков не выше второго этажа, сделаных подобным образом. Внешняя и внутренняя стена из фанеры, а меж ними пенопластовые плиты или листы минваты, внешняя отделка пластиковым сайдингом. Обычно такие посёлки пара бригад мужиков по 4-6 человек возводила за месяцев 6. 🙄 У меня часто были заказы в такие посёлки на установку внешней электрики, автоматики. Как по мне-домики вполне проживабельны в течении лет 15-ти, пока фанера держит. И вполне теплоэкономны. Вообщем, как временное жилище норм даже в лютые зимы. Правда, пенопласт фиговато "дышит" и влага с плесенью может подкапливатся. Поэтому, минвата предпочтительней.

    17
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го ноября

    Латвийцам плевать на данное мероприятие.

    32
    5
  • 22-го ноября

    как загнать человека в долги? просто дайте ему картонную коробку в красивой обёртке

    47
    2
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    22-го ноября

    Так весь новострой так и строят, из говна и палок. Главное, втюхать лошью подороже.

    45
    4
  • NB
    Nose Bose
    22-го ноября

    дибилс валдис думал, что его дом из керамзита прочнее? ну тиеши дибилс :)

    19
    5
Видео