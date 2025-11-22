Наступило время больших акций и распродаж. Но вместе с этим растёт активность мошенников — они используют спешку покупателей и стремление найти выгодные предложения. Хотя эксперты не устают предупреждать о рисках, опрос показывает, что каждый пятый житель Латвии по-прежнему совершает покупки в интернете без какой-либо осторожности, сообщают Новости TV3.

Соблазн скидок в интернете становится всё сильнее — «Чёрная пятница», «Киберпонедельник» и рождественские предложения уже давно стали не только раем для покупателей, но и временем жатвы для мошенников. И хотя эксперты предупреждают о рисках, часть людей по-прежнему делает покупки в интернете необдуманно.

Именно в конце года мошенники становятся особенно активными — их методы становятся всё более изощрёнными. Людей обманывают, используя заманчивые предложения и искусственно созданную спешку. Некоторые осознают риски только тогда, когда уже попались на уловку.

«Это было пару лет назад, я заказывала шоколад из Дубая, казалось подозрительным, что они вообще доставляют оттуда, но банк меня удивил — отнёсся очень лояльно. Я их просто проинформировала, и они сами предложили вернуть платёж. Эти мошенники становятся всё умнее. Какие-то письма по электронной почте приходят — на такие я уже не реагирую. Но с фейковыми сайтами, думаю, ещё придётся столкнуться», - рассказывает пострадавшая Айя.

Именно поддельные сайты в данный момент являются одной из самых распространённых форм мошенничества. Более дешёвый товар, срочное условие «только сегодня», профессионально оформленный сайт — достаточно всего нескольких секунд невнимательности. И мошенники больше не действуют агрессивно, наоборот — они становятся чрезмерно дружелюбными, признаются опрошенные.

«Они очень дружелюбны — ты их не знаешь, но они такие приветливые, что-то от тебя хотят, и появляется ощущение, что тут что-то не так», — рассказывает Анджей.

А Валтер добавляет: «Обычно это сообщения вроде "ваша посылка пришла не туда, нужно изменить адрес", ещё бывают звонки из каких-нибудь Венгрий. Но я относительно спокоен, потому что понимаю, что происходит, а что нет — я более-менее фильтрую».

Тем не менее, не все способны отличить настоящее предложение от подделки. Согласно опросу, пятая часть, или 20% людей, вообще не планируют обращать внимание на безопасность покупок. Это значит, что каждый пятый готов рисковать своими данными и деньгами.

Чтобы защитить свои средства, эксперты советуют завести отдельный банковский счёт для онлайн-покупок — с небольшой суммой. Это позволяет ограничить убытки в случае столкновения с мошенниками.

TV3