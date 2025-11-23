«Равны ли в правах постоянный работник и работник, принятый на испытательный срок с перспективой дальнейшего постоянного трудоустройства? Какие между ними отличия, по закону? В частности, законно ли платить на испытательном сроке меньше за ту же самую работу, что выполняет постоянный работник?»

Алевтина Григоренко, юрист:

Согласно Закону о труде (статья 40 ч. 1статьи) трудовой договор заключается в письменной форме до того, как принятый сотрудник приступит к работе.

Это требование закона исходит концептуально из статьи 39. (цитата) «трудовой договор считается заключенным с момента, когда работодатель и работник достигнут соглашения о подлежащей выполнению работе и оплате труда, а также о дальнейшем подчинении работника установленному трудовому распорядку и распоряжениям работодателя». Это означает, что работник, подписав договор, согласился на определенные условия и оплату труда.

На практике работодатель действительно может предложить иную оплату труда работнику на испытательном сроке, но это, как правило, обсуждается и определяется в трудовом договоре перед его подписанием, что не противоречит выше упомянутой норме закона. В подобных случаях обычно в трудовом договоре имеется условие о повышении оплаты труда после истечения испытательного срока.

Важно понимать, что, согласно статье 59 Закона о труде, оплата труда - это регулярно выплачиваемое сотруднику вознаграждение за работу, включающее в себя заработную плату и доплаты, установленные нормативными актами, коллективным трудовым договором или трудовым договором, а также премии и связанное с работой вознаграждение любого другого вида.

В свою очередь, часть 1 статьи 60 предусматривает, что за равный труд или равноценную работу работодатель обязан устанавливать равную оплату труда для мужчин и женщин.

Если у конкретного работника нет причин жаловаться на дискриминацию, то при оценке вышеупомянутых норм именно трудовой договор определяет размер оплаты труда. Если все же имеются основания предполагать, что работодатель, — умышленно или неумышленно, — применил пониженную ставку оплаты труда только к одному работнику, в то время как другие сотрудники предприятия, на такой же должности и выполняя аналогичные трудовые обязанности получают более высокую плату, либо при работе на испытательном сроке пониженная ставка применяется по отношению только к одному конкретному работнику, то, возможно, есть основание обратиться для начала в Государственную инспекцию труда с просьбой рассмотреть данный вопрос на предмет возможного нарушения принципа равноправия (статья 7 ч. 1 Закона о труде).