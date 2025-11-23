Baltijas balss logotype
Дорога в никуда? Зачем из аэропорта «Рига» строят железнодорожные пути в сторону Марупе 6 13890

Наша Латвия
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Дорога в никуда? Зачем из аэропорта «Рига» строят железнодорожные пути в сторону Марупе
ФОТО: LETA

В центре Риги печальную известность приобрёл незавершённый мост проекта Rail Baltica через Даугаву, ставший символом того, что происходит, когда строительство начинается, но финансирование до конца не ясно.

Сейчас активные строительные работы ведутся и в аэропорту Риги — на участке, будущность которого также неопределённа. Почему строительство продолжается, задалось вопросом Латвийское телевидение.

Самый крупный авиационный узел Балтии планируется соединить с Rail Baltica в обоих направлениях — в сторону Риги и Марупе.

Некоторая ясность есть по направлению в центр Риги. Уже через пару лет из аэропорта до Центрального вокзала Риги должны начать курсировать существующие поезда Škoda. Финансирование на реализацию этого плана, как утверждается, выделено.

Но есть и второе направление — в Марупе. И, хотя там работы продолжаются, уже сейчас ясно, что ни сейчас, ни в ближайшем будущем этот участок не будет приоритетом крупного проекта. Причина в том, что соединение Аэропорт–Центральная станция — это первая очередь проекта, которую необходимо реализовать до 2030 года, а направление в Марупе — вторая очередь, и о том, когда здесь сможет начать ходить поезд, никакой ясности нет.

«То, что сейчас ведутся работы в направлении Марупе, связано с тем, что здесь завершается участок, на который выделено финансирование ЕС. Его просто нужно завершить. В противном случае Латвия потеряет средства ЕС. Может показаться странным, что мы строим участок второй очереди, но сейчас мы просто завершим его в таком виде. Таким он и останется», — рассказывает государственный секретарь Министерства сообщения Андулис Жидковс.

Член правления компании Eiropas Dzelzceļa Līnijas (ответственной за проект) Янис Наглис подчёркивает, что к моменту, когда правительство решило разделить Rail Baltica на очереди, большая часть работ на участке в Марупе уже была заказана и фактически выполнялась, а материалы были заказаны за рубежом.

«В противном случае пришлось бы компенсировать подрядчику невыполненные работы, платить за материалы. Поэтому в тот момент, оценив ситуацию, мы пришли к выводу, что нужно завершить объект в таком виде, а позже уже можно будет решать, что делать дальше», — признаёт Наглис. Он отвергает любые параллели между строительством этого соединения и незавершённым мостом через Даугаву.

«Совершенно разные ситуации: в случае моста, возможно, строительство началось, не имея уверенности в его завершении. Здесь же у нас достаточно средств, чтобы в таком виде завершить эстакаду, обеспечить возможность её безопасного существования многие годы. А дальнейшие решения по второй очереди позволят использовать уже построенную инфраструктуру».

На участке Марупе сейчас строится около километра эстакады, чтобы работы завершались за пределами территории аэропорта, рассказывает Наглис. Это позволит избежать помех развитию аэропорта и избавит от необходимости дорогостоящей консервации объекта.

#аэропорт #железная дорога #Латвия #транспорт #строительство #инфраструктура #финансирование #Rail Baltica
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го ноября

    когда здесь сможет начать ходить поезд, никакой ясности нет -- Какая в жопу разница когда он будет ходить, - кто на нём ездить будет? Это элементарный вопрос для хуторских идиотов не разрешим!

    59
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    24-го ноября

    по дороге быстрее бежать в женском к самолету

    43
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го ноября

    Вот квинтэссенция всего, что пытаются сказать нам наши Добрые Сарказмы: "мы продолжим воровать как не в себя - а чтобы скрыть развал страны, будем рассказывать вам страшилки про Путина и страшную Росиию". Клоуны, мля...

    72
    4
  • bt
    bory tschist
    23-го ноября

    ... верно же говорят: "дураку пенис в руки – игрушка", – то же самое можно сказать и о теx кто проектировал эту дурость ( и даже – умудрился ... "нагреть на этом свои поганые ручонки"

    87
    5
  • ПУ
    Поживём Увидим
    23-го ноября

    Ещё можно купить воздушный шар за миллион надуть и выпустить пусть летит зачем он нужен, так и дорога возить нечего и некого

    81
    3
  • Д
    Дед
    23-го ноября

    На строительстве удобное всего мыть бюджетные деньги, затем и строят.

    83
    3
Читать все комментарии

