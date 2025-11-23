В центре Риги печальную известность приобрёл незавершённый мост проекта Rail Baltica через Даугаву, ставший символом того, что происходит, когда строительство начинается, но финансирование до конца не ясно.

Сейчас активные строительные работы ведутся и в аэропорту Риги — на участке, будущность которого также неопределённа. Почему строительство продолжается, задалось вопросом Латвийское телевидение.

Самый крупный авиационный узел Балтии планируется соединить с Rail Baltica в обоих направлениях — в сторону Риги и Марупе.

Некоторая ясность есть по направлению в центр Риги. Уже через пару лет из аэропорта до Центрального вокзала Риги должны начать курсировать существующие поезда Škoda. Финансирование на реализацию этого плана, как утверждается, выделено.

Но есть и второе направление — в Марупе. И, хотя там работы продолжаются, уже сейчас ясно, что ни сейчас, ни в ближайшем будущем этот участок не будет приоритетом крупного проекта. Причина в том, что соединение Аэропорт–Центральная станция — это первая очередь проекта, которую необходимо реализовать до 2030 года, а направление в Марупе — вторая очередь, и о том, когда здесь сможет начать ходить поезд, никакой ясности нет.

«То, что сейчас ведутся работы в направлении Марупе, связано с тем, что здесь завершается участок, на который выделено финансирование ЕС. Его просто нужно завершить. В противном случае Латвия потеряет средства ЕС. Может показаться странным, что мы строим участок второй очереди, но сейчас мы просто завершим его в таком виде. Таким он и останется», — рассказывает государственный секретарь Министерства сообщения Андулис Жидковс.

Член правления компании Eiropas Dzelzceļa Līnijas (ответственной за проект) Янис Наглис подчёркивает, что к моменту, когда правительство решило разделить Rail Baltica на очереди, большая часть работ на участке в Марупе уже была заказана и фактически выполнялась, а материалы были заказаны за рубежом.

«В противном случае пришлось бы компенсировать подрядчику невыполненные работы, платить за материалы. Поэтому в тот момент, оценив ситуацию, мы пришли к выводу, что нужно завершить объект в таком виде, а позже уже можно будет решать, что делать дальше», — признаёт Наглис. Он отвергает любые параллели между строительством этого соединения и незавершённым мостом через Даугаву.

«Совершенно разные ситуации: в случае моста, возможно, строительство началось, не имея уверенности в его завершении. Здесь же у нас достаточно средств, чтобы в таком виде завершить эстакаду, обеспечить возможность её безопасного существования многие годы. А дальнейшие решения по второй очереди позволят использовать уже построенную инфраструктуру».

На участке Марупе сейчас строится около километра эстакады, чтобы работы завершались за пределами территории аэропорта, рассказывает Наглис. Это позволит избежать помех развитию аэропорта и избавит от необходимости дорогостоящей консервации объекта.