ЕС требует от Латвии изменить Уголовный закон – чтоб воздух был чище 8 3671

Наша Латвия
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Европа приготовилась карать тех, кто загрязняет природу. Фото автора.

Европа приготовилась карать тех, кто загрязняет природу. Фото автора.

Только отшумели широкомасштабные акции по поводу Стамбульской конвенции, так на кону очередной документ Совета Европы – Конвенция об уголовно-правовой защите среды.

Загрязнение и наказание

На сессии в Люксембурге 13-14 мая с.г. была принята, между прочим, преамбула, в которой призывается «обратиться к аспекту прав человека в сфере среды, осознать проблемы, которые для прав человека порождает тройной планетарный кризис, а именно, загрязнение, климатические изменения и исчезновение биологического разнообразия». Министерства ЛР Конвенцию планируют согласовать до 2 декабря, затем она пойдет в парламент.

«Конвенция определяет окружающую среду в широком смысле, включая природные ресурсы, такие как воздух, почва и вода, экосистемы, дикую фауну и флору, а также места обитания», – отмечает аннотация, которую подготовило для законодателей Латвии Министерство юстиции.

Документ весьма объемный, 58 статей. Обращает на себя формулировка статьи 35-й «Наказания и обязательства»:

«Стороны принимают необходимые законодательные меры для обеспечения эффективного, соразмерного и превентивного наказания за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с учетом тяжести преступления. Применяемые наказания включают лишение свободы и могут включать также штраф».

Обучат полицейских

Согласно Минюсту, установленные нынешним регулированием наказания за совершенное в сфере экологии преступное деяние – «не соответствуют установленным требованиям, в связи с чем планируется существенно увеличить наказания в виде лишения свободы для физических лиц за преступления, совершенные в сфере среды». Государственная полиция будет проводить обучение для сотрудников правоприменению соответственных статей. Вовлекаются также Министерство умной администрации и регионального развития, Государственная служба среды.

Подписавшие Конвенцию государства станут обмениваться информацией, ресурсами и опытом, «что непосредственно касается предупреждения и пресечения преступлений и связанных с ними правонарушений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией».

Крестьяне – в группе риска

Так что, вероятнее всего, Латвии придется перенимать самые жесткие экологические стандарты государств Западной Европы — и это обещает немалые неприятности, в первую очередь, для сельских хозяев. Ибо тот же анализ качества воды в реках республики свидетельствует, что сплошь и рядом фермы сливают свои отходы без надлежащей очистки.

Можно предположить, что ратификация и практическое введение норм новой Конвенции будет сопровождаться немалыми протестами агропромышленного лобби. Пока же премьер Эвика Силиня уполномочила министра юстиции Инесе Либиню-Эгнере («Новое Единство») подписать сей документ.

#права человека #сельское хозяйство #Латвия #Европа #протесты #экология #наказание #преступления
  • ПУ
    Поживём Увидим
    23-го ноября

    Всем вставят в зад пробки и запломбируют чтоб не вынимали

    3
    0
  • Лк
    Летучий корабль
    23-го ноября

    Прочитал статью, ничего не понял. Словоблудие какое-то... А в чём заключается суть нового закона, за что будут применять очередные штрафы и посадят ли меня за решётку, если я пописаю на собственную огородную грядку после того, как вытащу из неё крота?

    37
    1
  • mk
    mihails kozlovskis
    23-го ноября

    Правильно еще один закон ,чтоб фермеры окончательно свой скот под нож пустили ,чтоб вобще уничьтожить сельское хозяйство

    37
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    23-го ноября

    И кто-то из околовластных друзей и кумовьйв сколотит состояние на специальный заглушках для коровьих задов - чтоб метан не выделяли. Обяжут крестьян покупать - и выйдет "пизнес" не хуже, чем с пластмассовыми столбиками в Риге.

    38
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Мимо проходил
    23-го ноября

    С таким маразмом и до патрулей ментов дойдём, которые будут сосредоточенно принюхиватся на улице и нанюхивать нарушителей на предмет нелегального выброса метана. 🙄

    33
    1
  • A
    Aleks
    23-го ноября

    В Ганновере выпилили 22 тыс.яблонь ради солнечной электростанции!!! Не кажется ли вам ,что уроды убивают Землю,а не сохраняют ее?😈🔯👽

    54
    3
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    23-го ноября

    "введение норм новой Конвенции будет сопровождаться немалыми протестами агропромышленного лобби" Подачки или дотации какие нибудь всучат и заткнутся. Знаем мы это местное "агропромышленное лобби". За мзду малую в карман куском и разом готовы будут всё похерить чтоб аж трава пусть не рости. На пример, местная сахарная (вся цепочка) отрасль просрана нафиг так. Теперь и жрём всякий "дансукер".

    44
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го ноября

    подписать сей документ -- Подписание этого документа на пороге принятия бюджета - даст зелёным в руки шикарную дубину, для развала всего и вся вокруг!

    56
    4
