Только отшумели широкомасштабные акции по поводу Стамбульской конвенции, так на кону очередной документ Совета Европы – Конвенция об уголовно-правовой защите среды.

Загрязнение и наказание

На сессии в Люксембурге 13-14 мая с.г. была принята, между прочим, преамбула, в которой призывается «обратиться к аспекту прав человека в сфере среды, осознать проблемы, которые для прав человека порождает тройной планетарный кризис, а именно, загрязнение, климатические изменения и исчезновение биологического разнообразия». Министерства ЛР Конвенцию планируют согласовать до 2 декабря, затем она пойдет в парламент.

«Конвенция определяет окружающую среду в широком смысле, включая природные ресурсы, такие как воздух, почва и вода, экосистемы, дикую фауну и флору, а также места обитания», – отмечает аннотация, которую подготовило для законодателей Латвии Министерство юстиции.

Документ весьма объемный, 58 статей. Обращает на себя формулировка статьи 35-й «Наказания и обязательства»:

«Стороны принимают необходимые законодательные меры для обеспечения эффективного, соразмерного и превентивного наказания за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с учетом тяжести преступления. Применяемые наказания включают лишение свободы и могут включать также штраф».

Обучат полицейских

Согласно Минюсту, установленные нынешним регулированием наказания за совершенное в сфере экологии преступное деяние – «не соответствуют установленным требованиям, в связи с чем планируется существенно увеличить наказания в виде лишения свободы для физических лиц за преступления, совершенные в сфере среды». Государственная полиция будет проводить обучение для сотрудников правоприменению соответственных статей. Вовлекаются также Министерство умной администрации и регионального развития, Государственная служба среды.

Подписавшие Конвенцию государства станут обмениваться информацией, ресурсами и опытом, «что непосредственно касается предупреждения и пресечения преступлений и связанных с ними правонарушений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией».

Крестьяне – в группе риска

Так что, вероятнее всего, Латвии придется перенимать самые жесткие экологические стандарты государств Западной Европы — и это обещает немалые неприятности, в первую очередь, для сельских хозяев. Ибо тот же анализ качества воды в реках республики свидетельствует, что сплошь и рядом фермы сливают свои отходы без надлежащей очистки.

Можно предположить, что ратификация и практическое введение норм новой Конвенции будет сопровождаться немалыми протестами агропромышленного лобби. Пока же премьер Эвика Силиня уполномочила министра юстиции Инесе Либиню-Эгнере («Новое Единство») подписать сей документ.