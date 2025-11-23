Baltijas balss logotype
Призывают не сжигать отходы в печи — это вредит здоровью и среде 2 523

Наша Латвия
Дата публикации: 23.11.2025
LSM.LV
Изображение к статье: Призывают не сжигать отходы в печи — это вредит здоровью и среде

Топя печь, у некоторых людей возникает соблазн заодно избавиться и от бытового мусора. Однако это может привести к серьезным последствиям — как для окружающей среды, так и для самих людей.

Растопить камин или затопить печь — именно так часть латвийцев по-прежнему обогревают свои дома в холодное время. В Государственной службе окружающей среды (VDD, ГСОС) напоминают: сжигать отходы в камине или печи не только не рекомендуется из-за вреда для здоровью, но и запрещено законом.

«Большинство таких отходов содержат пластик. Появляется неприятный запах, поскольку не происходит полного сгорания. Печь не предназначена для сжигания мусора — она рассчитана на использование определенного вида топлива», — сказал директор оперативно-координационного центра Госслужбы среды Элмар Ясинскис.

Сжигание мусора в печи, на костре или в камине — в том числе пластиковых и резиновых изделий, а также мебели, покрытой краской, лаком или клеем — загрязняет окружающую среду.

«Чаще всего в воздух выделяются канцерогенные вещества и тяжелые металлы, когда сжигаются предметы, которые не следует класть в камин или печь», — прокомментировала представитель Министерства климата и энергетики Сандия Сникере.

Не стоит думать, что эти вещества просто улетают через дымоход — и на этом все заканчивается.

«Они оседают на земле в окрестностях — во дворе или в соседнем саду — и загрязняют почву. А там растут яблони или клубника, которые все это впитывают. Вещества и химические соединения, выходящие через дымоход в неполностью сгоревшем виде, попадают в круговорот, и мы потом сами их получаем обратно — с едой или через дыхание», — добавил Элмар Ясинскис.

Угроза вашему и здоровью соседей — это только один риск. В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) отмечают, что сжигание мусора также повышает риск возникновения пожара в доме.

«Эти вещества не сгорают полностью. Прежде всего, они могут повредить само отопительное устройство. Кроме того, дымоходы и трубы очень быстро забиваются и покрываются остатками пластика. После этого трубочист не может их как следует очистить — все прилипает. Вычистить практически невозможно, легче разобрать дымоход и построить новый. Если потом долго топить или попадет искра, труба может загореться», — отметил глава Управления по надзору за нормами пожарной безопасности VUGD Дзинтар Лагздиньш.

В Госслужбе окружающей среды напоминают, что за сжигание мусора может быть наложен и денежный штраф.

«Для физических лиц — до 1000 евро, для юридических — до 2800 евро», — подчеркнул Элмар Ясинскис.

Хотя контролировать, что именно в своих печах сжигают частные лица, практически невозможно, специалисты подчеркивают: повреждения отопительных устройств, невозможность очистки дымохода или даже пожар в итоге обойдутся значительно дороже, чем вывоз и сортировка отходов.

#штрафы #экология #отопление #здоровье
Оставить комментарий

(2)
  • ПУ
    Поживём Увидим
    23-го ноября

    Чтоб не жгли мусор надо выдавать дрова бесплатно и ещё машины запретить в городе выхлоп ужасный дышать темно и воздуха невидно

    10
    1
  • Д
    Дед
    23-го ноября

    Чего так парятся? Неужели, мало на мусоре бабок поднимают? Или, что уже все остальные проблемы в Латвии решены?

    15
    1

