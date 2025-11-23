Baltijas balss logotype
Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать?

Наша Латвия
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать?
ФОТО: dreamstime

«Живу в многоквартирном доме на 3 этаже, подо мной супружеская пара, пенсионеры. Они постоянно жалуются, что мои внуки шумят, бегают и прыгают.

Но, во-первых, после 22.00 дети всегда уже спят, а когда не спят, просто играют. Не могу же я заставить детей не играть! И не я же виновата в плохой звукоизоляции!

Но эти соседи постоянно предъявляют претензии и при каждой встрече грозят неприятностями - просто психологически воздействуют. Как мне быть? Есть ли закон или управа на них? Читательница bb.lv»

Есть такая поговорка: «Покупая дом, ты покупаешь не только дом, но и соседей». Фактор соседей слишком сильно недооценен! Отсюда многочисленные конфликты, которые могут серьезно отравлять жизнь.

Ответа на вопрос, как найти управу на соседей, которые утверждают, что шум, создаваемый соседскими детьми, им мешает, на самом деле нет. То есть, можно дать разные рекомендации — например, поговорить с соседями мирно, подружиться с ними и убедить, что нормальные здоровые дети не могут вести себя как пенсионеры: прыгать и бегать им положено по возрасту.

Можно попытаться использовать звукоизоляционные материалы - например, постелить на пол ковер или палас. Можно попытаться выяснить, каков уровень звукопроводимости (звукопроницаемости) в вашем конкретном доме, и как ее понизить, чтобы соседние квартиры не страдали. Если проблема действительно в шуме, это может помочь. Если каждый выговор на лестнице проявление испортившихся отношений - вряд ли.

#спрашиваете — отвечаем
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
Оставить комментарий

(5)
  • Лк
    Летучий корабль
    23-го ноября

    В многоквартирных домах должен соблюдаться принцип общежития. Таковы реалии. Можно найти компромисс, а можно и не найти. У меня аккурат под окном "новые приезжие" повадились выгуливать своих собачек. Первый этаж, приятное место для прогулки, вроде маленького садика. Удалось донести до них свою точку мнения на этот счёт. С повышенным голосом, но без мата. Больше собак под моим подоконником не выгуливают. Меня это полностью устраивает.

    24
    5
  • Лк
    Летучий корабль
    23-го ноября

    В многоквартирных домах должен соблюдаться принцип общежития. Таковы реалии. Можно найти компромисс, а можно и не найти. У меня аккурат под окном "новые приезжие" повадились выгуливать своих собачек. Первый этаж, приятное место для прогулки, вроде маленького садика. Удалось донести до них свою точку мнения на этот счёт. С повышенным голосом, но без мата. Больше собак под моим подоконником не выгуливают. Меня это полностью устраивает.

    9
    5
  • bt
    bory tschist
    23-го ноября

    ... можно подумать, что эти рижские пенсионеры в детстве, на улицax и в своих дворах, играли с ... "зашитыми ртами". это – обычноe "ветеранское" нытьё: "мы так, в детстве, себя не вели"... (причём, играя с самодельными машинками – издавали грохот моторa настоящего самосвалa ... не говоря уже о звуках издаваемых при "игре в войну"!)

    7
    28
  • Л
    Латтоптун
    23-го ноября

    А можно купить баскетбольный мячик и бить им по- полу, когда дети ложиться спать. Самое время, деду с бабкой, поиграть в баскетбол, в тихий час, или после 22⁰⁰. Тогда может и договориться получится.

    32
    6
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Латтоптун
    23-го ноября

    Есть более простой вариант. Мой знакомый взял брусок, обрезал его по размеру и им подпёр музыкальную колонку динамиками к потолку. Как только мелкая шантрапа у соседей сверху начинала "бить копытом", он включал колонку на полную мощь. То ли 3, то ли 4 раза хватило. Правда соседи перестали с ним здороваться, но это его не волновало.

    27
    5
Читать все комментарии

