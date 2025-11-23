«Живу в многоквартирном доме на 3 этаже, подо мной супружеская пара, пенсионеры. Они постоянно жалуются, что мои внуки шумят, бегают и прыгают.

Но, во-первых, после 22.00 дети всегда уже спят, а когда не спят, просто играют. Не могу же я заставить детей не играть! И не я же виновата в плохой звукоизоляции!

Но эти соседи постоянно предъявляют претензии и при каждой встрече грозят неприятностями - просто психологически воздействуют. Как мне быть? Есть ли закон или управа на них? Читательница bb.lv»

Есть такая поговорка: «Покупая дом, ты покупаешь не только дом, но и соседей». Фактор соседей слишком сильно недооценен! Отсюда многочисленные конфликты, которые могут серьезно отравлять жизнь.

Ответа на вопрос, как найти управу на соседей, которые утверждают, что шум, создаваемый соседскими детьми, им мешает, на самом деле нет. То есть, можно дать разные рекомендации — например, поговорить с соседями мирно, подружиться с ними и убедить, что нормальные здоровые дети не могут вести себя как пенсионеры: прыгать и бегать им положено по возрасту.

Можно попытаться использовать звукоизоляционные материалы - например, постелить на пол ковер или палас. Можно попытаться выяснить, каков уровень звукопроводимости (звукопроницаемости) в вашем конкретном доме, и как ее понизить, чтобы соседние квартиры не страдали. Если проблема действительно в шуме, это может помочь. Если каждый выговор на лестнице проявление испортившихся отношений - вряд ли.