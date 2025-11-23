Вице-мэр Ратниекс опрубликовал на своей страничке на платформе "Х" пост, в котором призывает принять участие в опросе. - "Рижанин, надо ли в дальнейшем в Риге разрешать в Новый год запускать салют по времени страны-агрессора?- Интересуется он...
Дается несколько вариантов: "Да", "Скорее да", "Скорее нет", "Нет" и "Не имею мнения".
Пока результаты недоступны, но вот что пишут комментаторы, причем совсем без идеологии:
А как вы собираетесь контролировать? Когда зажжёшь петарду, надо быстро отойти в сторону. Пока приедет полиция, все уже покинут место.
Это здорово, а как на практике? Дроны ночью вы запускать не будете, и во дворах Пурвциемса у вас камер нет (это и не помогло бы ничем). Что ещё? А так-то классно, что полиции новогодним вечером обычно нечего делать - вот и будут искать, кто в 23:50 бабахает.
...Это проявление слабости - принять закон, который невозможно выполнить. Эта коробка стреляет 30 секунд, толпа отбежит прочь и даже если бусик рядом в квартале, никто никакого штрафа никому не выпишет и все ещё издеваться будут, что показали средний палец рижскому руководству.
Пусть запускают, но надо зафиксировать, кто это делает, передать информацию органам госбезопасности, пусть проверят, какое телевидение они смотрят и какие ресурсы в интернете посещают.
Есть и другие страны в мире, по времени которых кто-то может захотеть запускать салют. Но я определённо поддерживаю ограничение на салют на час из-за собак - чтобы у них и без того сильный шок не был на протяжении всей ночи.
Да. Потому что тогда их можно поймать с поличным, и Новый год они могут продолжать праздновать с другой стороны границы.
Почему мне казалось, что этот вопрос давно уже решён?
Конечно, нет. Это надо трактовать как поддержку терроризма.
Поддерживаю. Определённо надо ещё и время установить, во сколько шампанское откупоривать, и первые три тоста утвердить в Главлите.
