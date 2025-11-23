Вице-мэр Ратниекс опрубликовал на своей страничке на платформе "Х" пост, в котором призывает принять участие в опросе. - "Рижанин, надо ли в дальнейшем в Риге разрешать в Новый год запускать салют по времени страны-агрессора?- Интересуется он...

Дается несколько вариантов: "Да", "Скорее да", "Скорее нет", "Нет" и "Не имею мнения".

Пока результаты недоступны, но вот что пишут комментаторы, причем совсем без идеологии: