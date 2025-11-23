В этом году поток жителей Украины в Латвию остается умеренным и стабильным - в месяц в среднем регистрируется 500-600 новых беженцев, свидетельствует подготовленный Министерством внутренних дел (МВД) проект плана мероприятий по оказанию поддержки жителям Украины в 2026 году.

Как отмечает министерство, на территории Украины по-прежнему ведутся боевые действия, при этом сохраняется высокий риск усиления вооруженного конфликта и его серьезной эскалации.

В связи с этим прогнозируется, что в 2025 году безопасное возвращение в Украину для большинства беженцев, размещенных в странах Европы, включая Латвию, не будет возможным.

С учетом этого летом на заседании Совета министров юстиции и внутренних дел ЕС было достигнуто соглашение о продлении временной защиты украинских беженцев до марта 2027 года.

По состоянию на 1 ноября в латвийском регистре физических лиц числился 31 281 человек с действующим статусом временной защиты, в том числе 13 785 совершеннолетних женщин, 10 544 совершеннолетних мужчины и 6952 несовершеннолетних.

С начала войны статус был аннулирован у 30 223 лиц. По состоянию на 3 ноября этого года за счет бюджетных средств в Латвии были размещены 3240 жителей Украины.

В августе этого года Кабинет министров постановил, что на реализацию плана мер по поддержке украинских жителей в Латвии в 2026 году будет выделено 39,7 млн евро.

Как отмечает МВД, с учетом сокращения финансирования и потока беженцев возникла необходимость пересмотреть предусмотренные законом виды и объемы поддержки. Поправки к закону о поддержке жителей Украины, которые предусматривают ряд изменений в предоставляемой поддержке, Сейм принял в первом чтении 6 ноября.