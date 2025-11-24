Мой давний знакомый Дмитрий живет в Таллине и часто ездит в Россию. Ему есть, что вспомнить из золотых времен прошлого.

– Всего у Эстонии было пять погранпунктов с Россией: "Нарва-1", "Нарва-2", "Койдула", "Лухамаа" и "Саатсе". Каждый из них имеет свои особенности.

Пункт "Нарва-2"

Был пешеходным и вел в ивангородский район Парусник. Был закрыт после начала войны России с Украиной.

Пункт "Нарва-1"

Самый популярный пункт до февраля 2024 года был автомобильно-пешеходным, но потом РФ закрыла свой пункт на ремонт и движение транспорта с тех пор остановилось. Сейчас возможен только пеший переход границы с 7.00 до 23.00 часов.

Для поездки в Питер это самый удобный пункт, т.к. до Нарвы очень интенсивное движение транспорта, в том числе поездов и автобусов. И очень хорошее шоссе из Таллина. От Ивангорода до Петербурга тоже легко уехать на автобусе, такси или электричке. На погранпункте постоянные длинные очереди – в среднем от 5 до 12 часов.

Пункт "Койдула"

Находится на Юге Эстонии, через него удобно ехать в Псковскую область. Дорога из Таллина туда занимает больше времени, чем до Нарвы. Кроме того, сами дороги довольно узкие и вокруг погранпунктов нет практически никакой инфраструктуры.

До Койдула можно добраться на поезде, но он ходит всего несколько раз в сутки и от него довольно далеко идти вдоль шоссейной дороги. Через Койдула по-прежнему можно проехать на машине, правда очередь движется очень медленно, а потому пересечение границы может занять до нескольких суток, даже при электронной регистрации в очереди.

Также через Койдула ходят несколько прямых автобусов из Таллина и Тарту до Петербурга. Но часто они тоже ждут пересечения границы по много часов. Пешком также можно пройти через Койдула и иногда там нет очередей, но это лотерея. На российской стороне каждого иностранца встречает усиленный допрос ФСБ – в отличие от Ленинградской области, где подобные допросы редкость.

Пункт "Лухамаа"

Это автомобильный погранпункт и очередь там движется тоже очень медленно.

Пункт "Саатсе"

Пешеходный погранпункт, в основном для местных жителей. К нему сложно добраться на общественном транспорте как с эстонской стороны, так и с российской. С эстонской стороны в Саатсе чисто автоматический контроль (без участия пограничников) и вообще нет таможенного поста, а потому проходить можно только… без вещей.

Личный опыт

– Это почти игра в рулетку, и всякий раз напрягает, потому что приходится гадать, сколько часов простоишь, – рассказал мне рижанин Виктор, частый «ходок» через Нарву, – когда летом отстоял свои 16 часов, полагая что стал рекордсменом, тут же узнал, что мои попутчики ждали 24 часа и ночевали в соседней гостинице, взяв до утра номер в складчину на троих. Евровалюта под запретом, придется сдавать тут же в обменнике.

Иногда паника с провозимыми продуктами. Были забавные, но очень человечные эпизоды. Например, отдавали содержимое людям из очереди "на поедание", чтобы не оставлять выкинутым на эстонской стороне. Явный перебор, но характеризует напряжение людей. Я не поддался – и провез грандиозный бутерброд с превосходной колбасой, за который меня полюбила очень умная собака на российской стороне. Мы подружились и обещали переписываться…