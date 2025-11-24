Главная рождественская ёлка Риги на Ратушной площади засияет в субботу, 29 ноября, в 16:00, сообщили агентству LETA в Отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Праздничное настроение на мероприятии создадут "Brīnumskapis", Тута и Лиса, которые вместе с детьми исполнят популярные песни из передачи "Tutas lietas".

Также зрителей порадует вокальный ансамбль детей и молодёжи "Колибри" из Малой гильдии.

А уже в пятницу, накануне Первого Адвента, засияет большая ёлка на Домской площади, и одновременно, впервые в предрождественское время, будет подсвечен фасад Домского собора.

Как сообщалось ранее, главным рождественским ёлкам Риги по 35 лет, и они достигают высоты до 21 метра.