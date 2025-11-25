Произошло то, что должно было произойти уже давно: Европейский союз (ЕС) признал необходимость укрепления пенсионной системы, иначе она начнет трещать по швам, пишет Latvijas Avīze.

Исторически нынешняя пенсионная система создавалась с расчетом на то, что, выйдя на пенсию, человек проживет всего несколько лет, а также на основе предположения о том, что число работающих будет превышать число пенсионеров. Оба этих предположения оказались ошибочными.

Развитие медицины и системы здравоохранения увеличило продолжительность жизни людей на пенсии. Если в середине прошлого века среднее количество лет, проведенных людьми на пенсии, даже в развитых странах составляло 5-10 лет, то сегодня это в среднем 15-20 лет, по крайней мере в тех странах, где система здравоохранения более или менее развита. Например, в Латвии в 1956 году мужчины в среднем проживали на пенсии два года, женщины - десять. В США и Западной Европе люди в среднем проживали на пенсии 3-5 лет, а в остальном мире многие вообще не доживали до пенсионного возраста, умирая раньше.

Сейчас даже в странах Африки к югу от Сахары, которые не отличаются высоким уровнем жизни и развитой медициной, пенсионеры живут на пенсии до пяти лет, а в таких странах, как Канада и Япония, речь идет о 18-20 годах. Остальные развитые страны тоже приближаются к этим показателям.

Чтобы обеспечивать пенсионеров, необходимо соответствующее число работающих, желательно - два или больше работающих на одного пенсионера, поскольку государственная пенсия формируется из социальных взносов работающих. Однако глобальная урбанизация, увеличение числа образованных женщин и их выход на рынок труда, а также ряд других факторов привели к демографическим переменам и остановили рост численности населения почти везде, кроме Африки.

Все эти проблемы характерны и для благополучной Европы, поэтому Европейская комиссия предлагает государствам ЕС создавать более эффективные пенсионные системы, которые дополняли бы государственные пенсии и обеспечивали бы пенсионерам доходы в старости.