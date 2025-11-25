Baltijas balss logotype
ЕС признал то, что известно уже давно: на пенсии нужно копить самим 11 2962

Наша Латвия
Дата публикации: 25.11.2025
LETA
Изображение к статье: ЕС признал то, что известно уже давно: на пенсии нужно копить самим
ФОТО: Unsplash

Произошло то, что должно было произойти уже давно: Европейский союз (ЕС) признал необходимость укрепления пенсионной системы, иначе она начнет трещать по швам, пишет Latvijas Avīze.

Исторически нынешняя пенсионная система создавалась с расчетом на то, что, выйдя на пенсию, человек проживет всего несколько лет, а также на основе предположения о том, что число работающих будет превышать число пенсионеров. Оба этих предположения оказались ошибочными.

Развитие медицины и системы здравоохранения увеличило продолжительность жизни людей на пенсии. Если в середине прошлого века среднее количество лет, проведенных людьми на пенсии, даже в развитых странах составляло 5-10 лет, то сегодня это в среднем 15-20 лет, по крайней мере в тех странах, где система здравоохранения более или менее развита. Например, в Латвии в 1956 году мужчины в среднем проживали на пенсии два года, женщины - десять. В США и Западной Европе люди в среднем проживали на пенсии 3-5 лет, а в остальном мире многие вообще не доживали до пенсионного возраста, умирая раньше.

Сейчас даже в странах Африки к югу от Сахары, которые не отличаются высоким уровнем жизни и развитой медициной, пенсионеры живут на пенсии до пяти лет, а в таких странах, как Канада и Япония, речь идет о 18-20 годах. Остальные развитые страны тоже приближаются к этим показателям.

Чтобы обеспечивать пенсионеров, необходимо соответствующее число работающих, желательно - два или больше работающих на одного пенсионера, поскольку государственная пенсия формируется из социальных взносов работающих. Однако глобальная урбанизация, увеличение числа образованных женщин и их выход на рынок труда, а также ряд других факторов привели к демографическим переменам и остановили рост численности населения почти везде, кроме Африки.

Все эти проблемы характерны и для благополучной Европы, поэтому Европейская комиссия предлагает государствам ЕС создавать более эффективные пенсионные системы, которые дополняли бы государственные пенсии и обеспечивали бы пенсионерам доходы в старости.

#здравоохранение #демография #пенсии
(11)
  • БТ
    Бесс Толковый
    25-го ноября

    Сколько за забором, желающих работать? Почему не берете?

    21
    1
  • А
    Антимонетарист
    25-го ноября

    Ничего себе, считать умеют! Каждый наёмный работник из 8 рабочих часов работает только на себя 30 минут! Остальное между собой поделили работодатель и государство. Там разная пропорция, но чаще всего в Латвии в большей прибыли государство. То есть, отработав 30 лет, 15/16 от прибыли от работника им не хватает на то, чтобы платить пенсии? Даже если половину от этого сбросить на социальные и то средств должно хватать на 30-50 лет пенсии! Просто надо признать, что в управлении государством сидят крысы, которые своих дружков кормят! А ещё, прикиньте! Каждый из 100 самых богатых в мире за 8 часов получает по 15 миллионов! Эта сотня могла бы с лихвой оплачивать все наши расходы, и расходы даже тех миллиардеров, которые не вошли в эту сотню!

    47
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    Антимонетарист
    25-го ноября

    Зачем тебе пенсия? Все равно пропьёшь, а так хоть печень сохранишь.

    4
    8
  • SS
    Skad Skad
    25-го ноября

    Налог пусть социальный выплачивают обратно. Я 25 лет его платил без перерыва

    62
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    Skad Skad
    25-го ноября

    А вы к кому обращаетесь, расскажите?

    4
    8
  • Д
    Дед
    25-го ноября

    То есть копить? А, что мы делали эти 35 лет, когда платили 35% налогов с зарплаты и накопили по 100к евро? Это, чего в фонд латышских чиновников? Куда денется накопленный пенсионный капитал? Кто собирается возвращать в пенсионный фонд 1 млрд. лат, взятый Годманисом на банк Парекс?

    74
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    Дед
    25-го ноября

    Причём тут Парекс, Годманис? Сам рот не разевай Виноватых имеешь.

    1
    13
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Дед
    25-го ноября

    Нашли с кого долг "выбивать" - с ресторанного лабуха?

    4
    2
  • L
    Lauris
    25-го ноября

    Согласен копить на пенсию сам, НО снизить налоги на продукты, лекарства, одежду, мебель.... и не брать налог на пенсию с зарплаты ... мне же надо с чего то копить!

    80
    2
  • NB
    Nose Bose
    Lauris
    25-го ноября

    а текущим пенсионерам тогда с чего платить?

    34
    5
  • БТ
    Бесс Толковый
    Lauris
    25-го ноября

    Зачем так? Сдай глаз, почку, ну скелет заодно, вот и тебе и деньги.

    1
    11
Читать все комментарии

