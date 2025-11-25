Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В зоне риска: с населения Латвии смогут спросить за латы, полученные в 2011 году 5 15874

Наша Латвия
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В зоне риска: с населения Латвии смогут спросить за латы, полученные в 2011 году
ФОТО: LETA

С 1 января будущего года в Латвии вступит в силу Закон о налоговой и таможенной полиции. Данная структура будет находиться под надзором лично министра внутренних дел как учреждение прямого государственного управления.

Мы знаем, что вы делали в 2011

Компетенция налоговой и таможенной полиции затрагивает сферу тяжкого и особо тяжкого преступного деяния, в том числе уклонения от уплаты налогов, недекларирования или ложного декларирования наличных денег, легализации полученных преступным путем средств, оборота контрабандных акцизных товаров и наркотических веществ.

Согласно статистике, до 73 процентов переданных для уголовного преследования процессов – тяжкие и особо тяжкие преступления с истечением срока давности уголовной ответственности 10 и 15 лет (т.е., в 2026 г. теоретически могут расследоваться деяния 2011 г.). Оставшиеся – менее тяжкие преступления, до 5 лет.

Сегодня на заседании Кабинета Министров утверждаются Правила интегрированной информационной системы риска, через которую имеющие доступ пользователи, согласно Закону об оперативной деятельности, смогут получать данные, «связанные с констатированными и возможными нарушениями и/или преступными деяниями в области государственных доходов и таможенных дел».

Туда попадут сведения, «полученные, в том числе, от других информационных систем, из личных наблюдений, полученной информации о риске, оперативной деятельности или досудебного расследования, а также полученная из других государств информация… декларированный/фактический/юридический адрес, адреса места происшествия, источники получения доходов – зарплата, пособие, доходы от хозяйственной деятельности, а также доходы, полученные в результате преступных действий, например, контрабанда, наркотики и др.»

«Рискованными», или «объектами риска», будут, в т.ч., банковские счета и номера транспортных средств. Информационная система сможет отслеживать, как «конкретный объект связан и каков вид этой связи».

В информации будет несколько степеней доверенности источника информации: A – несомненная; B – в большинстве случаев достоверная; C – чаще всего не подтвержденная; X – не подлежащая установлению. Тем не менее, и последняя в систему попадет.

А национальность — зачем?

Ну и еще вишенка на торте – в пункте 3.12 Правил интегрированной информационной системы риска, наличествует… национальность! То есть, этническая принадлежность объекта оперативной деятельности в независимой, демократической Латвии, государстве-члене Европейского Союза и НАТО, это настолько важно, что ее вносят в перечень, наряду с идентификационными номерами мобильных телефонов и IP-адресами компьютеров, а также указанием, живет такой человек, или – уже помер.

Кстати, и мертвые тоже являются фигурантами. Пока не истечет срок хранения сведений – 72 месяца.

Читайте нас также:
#налоги #Латвия #таможня #преступления
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
15
2
0
8
2
9

Оставить комментарий

(5)
  • А
    Антимонетарист
    25-го ноября

    Монетарная система всегда будет искать жертв. Запрет денег просто необходим! Ну никто не сможет своровать работу врача, учителя, землепашца или научного работника! А вот деньги, которые им дают за их труд - легко! И ещё обвинят в воровстве и участии в терроризме! Ну именно так же у нас всё устроено!

    21
    2
  • Е
    Ехидный
    25-го ноября

    а как же репшики ??? почему эту самую твердую валюту в мире забыли ????

    52
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го ноября

    а также доходы, полученные в результате преступных действий, например, контрабанда, наркотики и -- Самое элементарное, ничем не прикрытое воровство из государственных карманов хуторским жульём, засевшим по кабинетам в Старой Риге ещё 35 лет назад!

    89
    3
  • A
    Aleks
    25-го ноября

    Так ,получается,что со Шлессерса со Шкеле спросят за 3 млн.латов,скомунизденных из ,,Латвэнерго,,Да ладно...Не верю.Приказа КНАБУ такого из США не было,как НАБУ на Украине,где ,,придушили,,неприкасаемых Миндича,Цукермана и Шафера😋😀,бросая тень на Зельца(Зеленского)Видимо ,стали токсичными,хотя их заменят на таких же... Неисповедимы пути господни...Сдают уже даже своих,что может произойти и в других местах 😋

    73
    4
  • 010725
    010725
    25-го ноября

    Ладно бы только за латы могли спросить. Спросят и за латы, и за мечи, и за щиты с копьями.

    82
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Жёлтое предупреждение: на юго-востоке в среду начнётся снегопад
Изображение к статье: В правительстве Латвии нашли почти 50 млн евро на Онкологический центр
Изображение к статье: Детям будут прививать военные навыки в спецшколе – министр обороны Латвии
Изображение к статье: Уже скоро: синоптики сообщили, когда Латвию завалит снегом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика
Изображение к статье: В Женеве премьерка Юлия Свириденко следовала за экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Звезды, которые выбирают трезвый образ жизни несмотря на частые вечеринки
Lifenews
Изображение к статье: Классика против новаторства: какие правила в отношении сумок мы нарушаем
Люблю!
Изображение к статье: Зима, холода - и все это в прекрасном Париже. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика
Изображение к статье: В Женеве премьерка Юлия Свириденко следовала за экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео