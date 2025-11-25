С 1 января будущего года в Латвии вступит в силу Закон о налоговой и таможенной полиции. Данная структура будет находиться под надзором лично министра внутренних дел как учреждение прямого государственного управления.

Мы знаем, что вы делали в 2011

Компетенция налоговой и таможенной полиции затрагивает сферу тяжкого и особо тяжкого преступного деяния, в том числе уклонения от уплаты налогов, недекларирования или ложного декларирования наличных денег, легализации полученных преступным путем средств, оборота контрабандных акцизных товаров и наркотических веществ.

Согласно статистике, до 73 процентов переданных для уголовного преследования процессов – тяжкие и особо тяжкие преступления с истечением срока давности уголовной ответственности 10 и 15 лет (т.е., в 2026 г. теоретически могут расследоваться деяния 2011 г.). Оставшиеся – менее тяжкие преступления, до 5 лет.

Сегодня на заседании Кабинета Министров утверждаются Правила интегрированной информационной системы риска, через которую имеющие доступ пользователи, согласно Закону об оперативной деятельности, смогут получать данные, «связанные с констатированными и возможными нарушениями и/или преступными деяниями в области государственных доходов и таможенных дел».

Туда попадут сведения, «полученные, в том числе, от других информационных систем, из личных наблюдений, полученной информации о риске, оперативной деятельности или досудебного расследования, а также полученная из других государств информация… декларированный/фактический/юридический адрес, адреса места происшествия, источники получения доходов – зарплата, пособие, доходы от хозяйственной деятельности, а также доходы, полученные в результате преступных действий, например, контрабанда, наркотики и др.»

«Рискованными», или «объектами риска», будут, в т.ч., банковские счета и номера транспортных средств. Информационная система сможет отслеживать, как «конкретный объект связан и каков вид этой связи».

В информации будет несколько степеней доверенности источника информации: A – несомненная; B – в большинстве случаев достоверная; C – чаще всего не подтвержденная; X – не подлежащая установлению. Тем не менее, и последняя в систему попадет.

А национальность — зачем?

Ну и еще вишенка на торте – в пункте 3.12 Правил интегрированной информационной системы риска, наличествует… национальность! То есть, этническая принадлежность объекта оперативной деятельности в независимой, демократической Латвии, государстве-члене Европейского Союза и НАТО, это настолько важно, что ее вносят в перечень, наряду с идентификационными номерами мобильных телефонов и IP-адресами компьютеров, а также указанием, живет такой человек, или – уже помер.

Кстати, и мертвые тоже являются фигурантами. Пока не истечет срок хранения сведений – 72 месяца.