«Вода, а не дизель!» – фермеру доставили топливо, техника теперь выходит из строя

Наша Латвия
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Вода, а не дизель!» – фермеру доставили топливо, техника теперь выходит из строя
ФОТО: пресс-фото

Перед наступлением зимнего сезона фермер Андрис, работающий в окрестностях Гулбене, активно выполняет запланированные сельхозработы. Для запуска находящейся в его распоряжении тракторной техники требуется значительное количество дизельного топлива, сообщает передача Bez Tabu (TV3).

Ещё в конце лета Андрис приобрёл две тонны необходимого топлива. Вскоре после этого у тракторов и комбайна начали проявляться технические проблемы.

Андрис срочно обратился к механикам. После нескольких ремонтов, включая замену топливных фильтров, фермер возобновил работы. Однако — ненадолго.

Посоветовавшись с более опытными специалистами, в качестве основной гипотезы причины неисправностей выдвинули некачественное топливо. В конце лета Андрис приобрёл две тонны дизеля у компании Straujupīte. Прежде чем обратиться к поставщику, фермер отправил топливо на экспертизу.

По результатам анализа, в образце Андриса допустимое содержание примесей оказалось примерно втрое выше нормы. Фермер связался с поставщиком топлива, однако компания отклонила все претензии, подчеркнув, что, скорее всего, клиент неправильно хранил топливо, предназначенное для техники.

TV3

#сельское хозяйство #техника
