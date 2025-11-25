Перед наступлением зимнего сезона фермер Андрис, работающий в окрестностях Гулбене, активно выполняет запланированные сельхозработы. Для запуска находящейся в его распоряжении тракторной техники требуется значительное количество дизельного топлива, сообщает передача Bez Tabu (TV3).

Ещё в конце лета Андрис приобрёл две тонны необходимого топлива. Вскоре после этого у тракторов и комбайна начали проявляться технические проблемы.

Андрис срочно обратился к механикам. После нескольких ремонтов, включая замену топливных фильтров, фермер возобновил работы. Однако — ненадолго.

Посоветовавшись с более опытными специалистами, в качестве основной гипотезы причины неисправностей выдвинули некачественное топливо. В конце лета Андрис приобрёл две тонны дизеля у компании Straujupīte. Прежде чем обратиться к поставщику, фермер отправил топливо на экспертизу.

По результатам анализа, в образце Андриса допустимое содержание примесей оказалось примерно втрое выше нормы. Фермер связался с поставщиком топлива, однако компания отклонила все претензии, подчеркнув, что, скорее всего, клиент неправильно хранил топливо, предназначенное для техники.

