Если латыши скорбят о депортациях, а русские о Чебурашке, сплочения не будет — глава NEPLP 12 1969

Наша Латвия
Дата публикации: 26.11.2025
LSM.LV
Изображение к статье: Если латыши скорбят о депортациях, а русские о Чебурашке, сплочения не будет — глава NEPLP

Руководитель Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Ивар Аболиньш считает, что русского языка в общественных СМИ быть не должно. Именно так, по его мнению, можно достичь сплоченности общества. Свою позицию по этому вопросу он сформулировал в интервью программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4.

Аболиньш считает, что закрытие Латвийского радио 4, как и переход всего образования на государственный язык — одно из важнейших событий в Латвии за последние 35 лет. «В этом есть символический смысл. Мы больше не будем разделять общество на две части — латышскую и русскую.

Мы живём в одном обществе, у нас одни и те же интересы, мы поддерживаем одни и те же спортивные команды, смотрим одни и те же фильмы…

Мы никогда не собирались бороться с теми, кто говорит по-русски. Наоборот, нашей целью было объединить всех и добиться того, чтобы мы жили в едином информационном пространстве», — утверждает он.

Аболиньш привел пример того, как, на его взгляд, различались информационные акценты в латышском и русскоязычном языковых полях: «В самый трагичный для Латвии день — день депортаций — на русском портале появилась новость о том, что в кукольном театре больше не будет “Чебурашки”. Я считаю, что такого быть не должно.

Русские в Латвии должны знать, чем является для латышей эта дата.

Именно так мы сможем обеспечить сплочённость общества. А если латыши будут скорбеть о депортированных предках, а русские будут скорбеть о том, что больше не будет Чебурашки, то это не сплочённое общество».

Аболиньш считает, что необходимо не только закрыть общественное радио на русском языке, но и полностью избавиться от контента на русском языке в общественных СМИ. При этом частные СМИ могут по-прежнему выходить на русском.

«Государство не может запретить частным компаниям создавать газеты или телевизионные каналы на русском языке за свои деньги. С радиостанциями ситуация немного иная, потому что частоты — это очень важная собственность государства, и они не продаются этим предпринимателям, они передаются им в конкурсном порядке», — отмечает он.

Что делать с такими радиостанциями, пока неясно, обсуждаются разные варианты.

«Наше предложение будет таким: получить новую лицензию на русском языке будет невозможно. Радиостанция сможет дальше продлить лицензию, вещая только на латышском языке.

На русском — нет. Но это должно произойти постепенно, в течение 8 лет, чтобы люди смогли подготовиться», — поделился он своим видением.

Что касается исполнения по радио песен на русском языке, то тут никаких препятствий Аболиньш не видит: «Никто не пытается бороться с песнями на русском языке. Это было бы абсурдом. Другое дело — музыка находящихся под санкциями музыкантов, таких, как Чичерина и Лепс. Это было бы нарушением санций Евросоюза».

Аболиньш считает, что доля тех русскоязычных жителей Латвии, которые потребляют контент не только на русском, но и на латышском языке, довольно значительна. Однако есть группа людей, от которых «никакими способами не добьёшься, чтоб они перешли на латышский язык или латвийское информационное пространство. Нельзя сделать то, что невозможно».

Аболиньш рассказал о том, что за последние годы в Латвии был заблокирован 481 российский сайт, чье содержание представляло собой угрозу для безопасности Латвии. Например, на таких сайтах велась вербовка в российскую армию.

Глава NEPLP признал, что в Латвии есть люди, которые потребляют подобный контент, несмотря на все запреты: «По данным исследования Министерства культуры, лишь 14 процентов употребляют нелегальный контент. Но даже если эти цифры, например, в два раза выше, то все равно это не много. У нас люди законопослушные. Хотя, конечно, всегда есть те, кто пытаются обойти запреты. Точно так же, как есть люди, садящиеся пьяными за руль».

Оставить комментарий

(12)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    27-го ноября

    Несплочение началось в 1990,с создания 2 й Буржуазной Латвии(1990-2026), в которой 2 общины-русские и латыши.

    11
    1
  • Л
    Латтоптун
    27-го ноября

    Латышей послушать, они только и делают, что скорбят. Досталась уже эта " латышская боль"....

    15
    1
  • Д
    Дед
    26-го ноября

    Если он и правительство не хочет, чтобы их слышали почти половина жителей Латвии, могут говорить, хоть на арабском. Это нужно государству, чтобы его граждане слышали государство. Не будут слышать свое- услышат чужое. Мне, почему то, кажется, что найдутся те, кто захочет поговорить, и найдутся варианты как это сделать. Не будет разговора между государством и народом, государство развалится.

    18
    1
  • свп
    сила в правде
    26-го ноября

    Коню. Я симпатизирую штату техас. Вот просто очень. пришел на мою землю без приглашения - ты с бОльшей вероятностью труп. Девочки 13 лет превосходно обращаются с оружием. Показательная история. Тем более, если учесть, что в этом штате околонулевая статистика грабежей и всяких непотребностей. Потому, что все знают, что если "зайдут" - то получат свинца.

    Но.... У нас другая "демократия". У нас решили всех держателей оружия поставить на переучет. А что это значит? свежие медсправки этого года, чтоб если призывать на мясо - не отвертеться. Даже бессрочные разрешения пролоббировали в этом ключе. Суд - на стороне непойми кого. застрелишь кого на своей земле - еще и доказывай, что ты не жираф. Д - демократия по латышски

    4
    3
  • 010725
    010725
    26-го ноября

    Совсем скоро, еще при жизни теперешних десятилетних детей, латыши в Латвии вымрут. Это известно уже довольно давно, но каждый раз слышать приятно (с Стейнбек). Проблема латышского , таким образом, решится сама собой. Но я не об этом. Русским следует запомнить, что когда, на твоей земле и за твой счет, какой-нибудь народ начинает дундеть про равенство и дружбу - заканчивается запретом твоего родного языка.

    24
    2
  • полосатый конь
    полосатый конь
    010725
    26-го ноября

    В этом смысле полезно было бы учиться у США и не повторять своих ошибок. Или почему в штате Вайоминг и не только, шайеннский язык (что странно) не является государственным ))))

    1
    1
  • 010725
    010725
    010725
    27-го ноября

    Позволю себе не согласиться с Вами. И русские не американцы (то есть не безжалостные убийцы - колонизаторы) и латыши не шайены (то есть не дикари, живущие охотой и собираткльством). Посему и перенимать американские обычаи нам здесь ни к чему.

    4
    1
  • свп
    сила в правде
    26-го ноября

    интернет радио в помощь! хотят лишиться половины жителей в виде слушателей? - нет препятствий патриотам. И только канада с ее 20% французскоговорящих, во главе с вайрой, воблой и селедкой искренне недоумевает? как так? тут 40 % и никакого второго государственного. Демократия. А как вы хотели?

    34
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    сила в правде
    26-го ноября

    Ну, в Финляндии всего 5 процентов шведов - но шведский второй государственный.

    31
    1
  • 010725
    010725
    сила в правде
    26-го ноября

    тут дело такое, в Канаде - французы, в Финляндии - шведы. Здесь у нас - русскоязычные. Станем опять русскими - совсем по-другому дела пойдут.

    15
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го ноября

    «Не найти в Латвии такой задницы, через которую правящие чего – нибудь не сделали».

    47
    2
  • Е
    Ехидный
    26-го ноября

    этому идиоту бесполезно объяснять , что если насильно заставлять смотреть телевизор и слушать радио только на латышском , то к сплочениию общества это не приведет !!!! такая принудительная латышизация настраивает против государства посильнее любой путинской пропоганды !!!!!

    85
    2
Читать все комментарии

