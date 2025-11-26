Для проверки системы раннего оповещения в среду по всей стране на три минуты будут включены сирены тревоги, а на смартфоны людей будет отправлено уведомление о причине их срабатывания, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Во время проверки с 10 до 10.10 утра будет звучать трехминутный волнообразный сигнал, то есть сирена будет звучать пять секунд, затем прервется, а затем повторится пятисекундный звуковой сигнал и снова перерыв.

В среду в 15.30 ГПСС и информационный центр Министерства внутренних дел проведут пресс-конференцию о результатах проверки и введении системы сотового вещания в Латвии.