Не стоит пугаться: сегодня проверят сирены тревоги и систему отправки тревожных смс 1 592

Наша Латвия
Дата публикации: 26.11.2025
LETA
Изображение к статье: Не стоит пугаться: сегодня проверят сирены тревоги и систему отправки тревожных смс

Для проверки системы раннего оповещения в среду по всей стране на три минуты будут включены сирены тревоги, а на смартфоны людей будет отправлено уведомление о причине их срабатывания, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Во время проверки с 10 до 10.10 утра будет звучать трехминутный волнообразный сигнал, то есть сирена будет звучать пять секунд, затем прервется, а затем повторится пятисекундный звуковой сигнал и снова перерыв.

В среду в 15.30 ГПСС и информационный центр Министерства внутренних дел проведут пресс-конференцию о результатах проверки и введении системы сотового вещания в Латвии.

#Латвия #безопасность #ГПСС
  • QQ
    Qwerty Qwerty
    26-го ноября

    Шары с контрабандой прилетели и никаких оповещений а могли быть и с бомбами психов хватает

