В конце ноября и начале декабря в Латвии будет мало солнца и временами ожидаются осадки, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

В четверг, 27 ноября, на большей части территории страны будет снег, в Латгале ожидаются также дождь и гололёд. В выходные дни осадки будут местами, в основном — небольшой дождь и гололёд.

Во второй половине недели температура воздуха в среднем будет близка к нулю, на побережье временами может повышаться до +8 градусов, однако в большинстве регионов страны периодически ожидается небольшой мороз. Умеренный южный ветер будет создавать ощущение более прохладной погоды; в пятницу на побережье порывы ветра достигнут 19 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют аналогичные погодные условия и в первые дни декабря, однако в дальнейшем в месяце возможна немного более тёплая погода.