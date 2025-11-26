Baltijas balss logotype
В центре Lejasstrazdi долгое время нарушались права детей, самоуправление бездействовало - омбудсмен

Наша Латвия
Дата публикации: 26.11.2025
LETA
ФОТО: Youtube
ФОТО: Youtube

Несмотря на неоднократные указания и рекомендации, ответственные должностные лица самоуправления Добельского края не обеспечили работу центра поддержки семьи "Lejasstrazdi" в соответствии с нормативными актами, в результате чего в учреждении были выявлены существенные и длительные нарушения прав детей, заключила омбудсмен Карина Палкова.

По мнению Палковой, бездействие самоуправления свидетельствует о длительном невыполнении обязанностей и представляет серьезную угрозу безопасности, развитию и благополучию детей.

На следующей неделе Палкова встретится с председателем Добельской краевой думы, чтобы договориться о срочных мерах для улучшения ситуации.

В заключении указано, что в центре по-прежнему отсутствуют квалифицированное руководство и подготовленный персонал, не хватает социальных работников с необходимым образованием и опытом. Детям не обеспечена безопасная среда: зафиксированы высокие риски взаимного насилия, случаи употребления одурманивающих веществ, бродяжничества и совершения правонарушений. Кроме того, детям не предоставляется психологическая помощь.

В то же время надзор со стороны сиротского суда также признан недостаточным и местами формальным. Не обеспечено полное документирование информации о личном имуществе детей и решениях, влияющих на их безопасность и интересы. Надлежащее обеспечение права детей на общение с семьей не фиксируется. Зафиксированы случаи, когда несколько детей после уроков не возвращаются в центр и находятся в неизвестных местах, а учреждение не осуществляет эффективного контроля за их местонахождением.

В письме министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу омбудсмен просит начать проверку деятельности самоуправления Добельского края, чтобы оценить, соответствуют ли действия ответственных должностных лиц требованиям законодательства в сфере защиты прав детей.

О заключении проинформировано и Министерство благосостояния.

Одновременно самоуправлению Добельского края рекомендовано рассмотреть возможность передать оказание услуги длительного социального ухода и реабилитации другому учреждению, чтобы обеспечить более профессиональное качество услуг, стабильный кадровый состав и более эффективный надзор.

До 19 декабря 2025 года ответственные органы должны проинформировать омбудсмена о принятых или планируемых мерах по выполнению данных рекомендаций с указанием сроков их выполнения.

Омбудсмен выявила, что выявленные недочеты - это не единичные случаи, а систематические нарушения, что указывает на слабую внутреннюю организацию работы, недостаточный профессионализм и недостаток контроля.

Ранее в эфире программы "900 секунд" на телеканале ТВ3 Палкова подчеркнула тот факт, что проблемы в центре "Lejasstrazdi" не решаются длительное время. "Мне хочется, чтобы Минблаг все-таки к этому присмотрелся. Это ненормально, что два года мы ездим, решаем и советуем", - заявила она, не исключив обращения в суд, если в ближайшее время не последуют конкретные шаги по разрешению ситуации.

"Я бы очень хотела, чтобы к Рождеству мы поставили точку в этом вопросе", - сказала Палкова.

Как сообщалось, омбудсмен Палкова, эксперты по правам детей из Бюро омбудсмена, а также представители Министерства благосостояния и Центра защиты детей, явившиеся с проверкой в центр поддержки семьи Добельского края "Lejasstrazdi", выявили в нем многочисленные нарушения.

В ходе визита было установлено, что несколько детей из центра регулярно не посещают школу, а работникам неизвестно ни то, кто руководит ими, ни как действовать, если у ребенка наблюдаются явные проблемы со здоровьем, и целый ряд других нарушений.

#безопасность #Омбудсмен #дети
