Закупки: покупают лампочки за копейки, а государству продают втридорога! 1 821

Наша Латвия
Дата публикации: 26.11.2025
Diena.lv
Изображение к статье: Закупки: покупают лампочки за копейки, а государству продают втридорога!

Несмотря на то, что экс-премьер Кариньш в свое время провозглашал вектором развития страны соответствие Северным государствам, в безопасности движения мы отстали от Скандинавии на десятилетия.

В частности, Diena выяснила, что государственная компания Latvijas Valsts ceļi приобрела выпущенные в Китае светильники Lepower - «за несоразмерно высокую цену».

Бюро по надзору за закупками, не усматривает в деятельности предприятия нарушений. В свою очередь, Министерство умного администрирования и регионального развития указало, что «в нормативных актах закреплена обязанность заказчика убедиться (получить подтверждения), что доставленный товар или услуга соответствуют выдвигаемым требованиям».

«В Латвии предприниматели часто закупают дешевые светильники у неизвестных производителей, нередко из государств Азии, и после этого государственному сектору продают с высокой наценкой», - комментирует Diena.

#цены #коррупция #закупки
Оставить комментарий

(1)
  • Л
    Латтоптун
    26-го ноября

    Это называется отмывание денег. То же самое было и с мусорниками, которые якобы бы, стоили в 5 раз дороже, чем именно такие же в строительных магазинах Риги.

    20
    1

