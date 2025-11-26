Несмотря на то, что экс-премьер Кариньш в свое время провозглашал вектором развития страны соответствие Северным государствам, в безопасности движения мы отстали от Скандинавии на десятилетия.

В частности, Diena выяснила, что государственная компания Latvijas Valsts ceļi приобрела выпущенные в Китае светильники Lepower - «за несоразмерно высокую цену».

Бюро по надзору за закупками, не усматривает в деятельности предприятия нарушений. В свою очередь, Министерство умного администрирования и регионального развития указало, что «в нормативных актах закреплена обязанность заказчика убедиться (получить подтверждения), что доставленный товар или услуга соответствуют выдвигаемым требованиям».

«В Латвии предприниматели часто закупают дешевые светильники у неизвестных производителей, нередко из государств Азии, и после этого государственному сектору продают с высокой наценкой», - комментирует Diena.