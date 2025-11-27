Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвии не хватает нескольких сотен дорожных полицейских, но будущее обнадеживает 1 440

Наша Латвия
Дата публикации: 27.11.2025
LETA
Изображение к статье: Латвии не хватает нескольких сотен дорожных полицейских, но будущее обнадеживает
ФОТО: LETA

Сейчас Государственной полиции не хватает нескольких сотен полицейских, необходимых для контроля за безопасностью дорожного движения, но будущее выглядит лучше, так как число будущих сотрудников правоохранительных органов увеличилось, заявил в четверг на заседании Совета по безопасности дорожного движения заместитель начальника главного управления дорожной полиции Государственной полиции, начальник Управления реагирования Юрис Янчевскис.

По мнению экспертов, несмотря на внедрение цифровых решений, поведение водителей могло бы измениться и благодаря простому присутствию полицейских экипажей на улицах.

По словам Янчевскиса, Госполиция открыта для новых сотрудников, и количество молодых людей, поступивших в колледж Государственной полиции, увеличилось. Соответственно, полиция ждет выпускников, чтобы заполнить вакансии.

"Мы не скрываем, что нам не хватает этих кадров. На данный момент у нас почти 1300 реагирующих полицейских и около 500 вакансий", - сказал Янчевскис. Наибольшая нехватка сотрудников правоохранительных органов наблюдается в столице.

"В любом случае, мы наблюдаем тенденцию, что интерес к работе в полиции растет, учитывая количество поступающих в колледж", - добавил он.

Как сообщалось, в этом году статистика смертельных случаев на дорогах плохая, и, возможно, надо будет думать о введении более суровых наказаний, заявил в четверг министр сообщения Атис Швинка на заседании Совета по безопасности дорожного движения.

В этом году в авариях погибли 108 человек, и показатели за весь прошлый году уже превышены.

Читайте нас также:
#полиция #госполиция #кадры #Атис Швинка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    27-го ноября

    Радары ставят, полицейские патрулируют, в кустах сидят,незаконно машины останавливают, в трубочки дуют, штрафы повышают, а смертельных случаев все больше, значит не в ту сторону копаете, нужно организовывать безопасное движение. А их потуги с ментами и штрафами, только служат украсть у водителей денег.

    10
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Центр «ATVADAS» – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии
Изображение к статье: Алкоголь не продается - супермаркет закрывается: торговцы в регионах сокращают график работы
Изображение к статье: Заболеваемость гриппом продолжает расти
Изображение к статье: На востоке Латвии наступила метеорологическая зима, но следующая неделя все изменит

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире
Изображение к статье: Минус 10%, но не для всех: кому реально уменьшат расходы на электроэнергию
Бизнес
Изображение к статье: В саду Института садоводства впервые засияют подсвеченные скульптуры и художественные инсталляции
Люблю!
Изображение к статье: Названы 11 игроков, с которыми ближайшим летом может расстаться «МЮ», чтобы «освежить состав»
Спорт
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео