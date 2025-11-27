Сейчас Государственной полиции не хватает нескольких сотен полицейских, необходимых для контроля за безопасностью дорожного движения, но будущее выглядит лучше, так как число будущих сотрудников правоохранительных органов увеличилось, заявил в четверг на заседании Совета по безопасности дорожного движения заместитель начальника главного управления дорожной полиции Государственной полиции, начальник Управления реагирования Юрис Янчевскис.

По мнению экспертов, несмотря на внедрение цифровых решений, поведение водителей могло бы измениться и благодаря простому присутствию полицейских экипажей на улицах.

По словам Янчевскиса, Госполиция открыта для новых сотрудников, и количество молодых людей, поступивших в колледж Государственной полиции, увеличилось. Соответственно, полиция ждет выпускников, чтобы заполнить вакансии.

"Мы не скрываем, что нам не хватает этих кадров. На данный момент у нас почти 1300 реагирующих полицейских и около 500 вакансий", - сказал Янчевскис. Наибольшая нехватка сотрудников правоохранительных органов наблюдается в столице.

"В любом случае, мы наблюдаем тенденцию, что интерес к работе в полиции растет, учитывая количество поступающих в колледж", - добавил он.

Как сообщалось, в этом году статистика смертельных случаев на дорогах плохая, и, возможно, надо будет думать о введении более суровых наказаний, заявил в четверг министр сообщения Атис Швинка на заседании Совета по безопасности дорожного движения.

В этом году в авариях погибли 108 человек, и показатели за весь прошлый году уже превышены.