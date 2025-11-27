Жительница Лиепаи Эвия Мария в данный момент учится в Риге. Параллельно с учёбой она уже не первый год занимается боевым искусством — тхэквондо. Однако при просмотре своего профиля на государственном портале Latvija.lv она обнаружила проблему, сообщает передача Bez Tabu (TV3).

В разделе об образовании по интересам указано, что Эвия Мария занимается тхэквондо лишь с 2023 года, хотя на самом деле её опыт превышает десять лет.

В такой же ситуации оказался и партнёр Эвии Марии по тренировкам — Никита, который сейчас проходит практику в Португалии, поэтому подробности рассказала его мама, проживающая в Лиепае.

Сын Аллы также подал все необходимые подтверждающие документы о посещении тхэквондо-клуба, но в цифровой системе информация по-прежнему отображается некорректно.

«Они просят прислать доказательства, что действительно занимались [тхэквондо], да. Мы высылаем дипломы, сертификаты, справки, что действительно занимались, нам чужая слава не нужна, мы стоим за своё, чтобы всё было по правде. А потом они пишут, что некомпетентны в этом вопросе. Тогда зачем вообще просить все эти документы?» - негодует Алла.

Портал Latvija.lv администрирует Государственное агентство цифрового развития. Получив запрос от Bez Tabu, агентство заявило, что очных комментариев по данному вопросу не даст, но предоставило письменное пояснение:

«Портал Latvija.lv функционирует как единая точка доступа к услугам государственных и муниципальных учреждений, обеспечивая централизованный доступ к различным электронным услугам. Под одной “крышей” объединены электронные услуги разных учреждений. За содержание конкретной услуги отвечает то учреждение, которому она принадлежит. В данной ситуации необходимо обращаться в Центральную администрацию Лиепаи».

Руководитель Лиепайского центра по делам детей и молодёжи Инета Шмединя пояснила, что тхэквондо-клуб, в котором занимаются Эвия Мария и Никита, был подключён к системе центра только в 2023 году.

