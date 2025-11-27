На этой неделе на востоке Латвии наступила метеорологическая зима, но на следующей неделе потеплеет, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В настоящее время метеорологическая зима, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд держится ниже нуля, наступила на нескольких станциях наблюдения на востоке страны - в Алуксне, Дагде, Даугавпилсе, Резекне, а в центральной части страны в Мадоне и Зосены.

В конце недели в большинстве районов страны ожидается холодная погода и временами осадки, а в начале следующей недели - более сухая и теплая погода.

В субботу будет преимущественно облачно, днем на востоке прояснится. Ночью во многих местах ожидается дождь и мокрый снег, а утром через страну с запада пройдет полоса дождя, снега и ледяного дождя.

Минимальные температуры ночью ожидаются в пределах 0, +4 градусов, в восточных районах - ниже нуля, дневная температура останется такой же, как и накануне. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 15-18 м/с.

Хотя в воскресенье большую часть неба затянут облака, местами выглянет солнце. Ночью ожидается дождь, мокрый снег и местами ледяной дождь, а день пройдет без существенных осадков. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер.

Ночью столбик термометра опустится до -1, +3 градусов, но на Курземском побережье будет теплее - от +3 до +6 градусов. Дневные максимальные температуры ожидаются в том же диапазоне, что и в пятницу и субботу.

В начале следующей недели по мере усиления антициклона погода станет более сухой и теплой, местами ожидаются небольшие осадки, температура будет преимущественно плюсовой, в темное время суток столбики термометров местами опустятся до -1 градуса.