В этом месяце в Госполиции начал работать отдел капелланов, который возглавил известный в прошлом латвийский спортмен, бронзовый призер чемпионата Европы по скелетону Мартиньш Муйжниекс.

До недавнего времени должности капеллана в латвийской Госполиции не существовало, но, судя по всему, потребность в ней-таки была. Во всяком случае полиция, несмотря на ограниченные финансы, приняла решение обзавестись собственной капелланской службой, которую возглавил Мартиньш Муйжниекс, некогда член сборной Латвии по бобслею и склетону, а нынче лютеранский пастор Смилтенской общины.

Свою главную задачу верховный капеллан видит в оказании духовной поддержки сотрудникам полиции для их психологической устойчивости, поскольку именно они в силу специфики своей работы чаще других сталкиваются с риском, психологическим стрессом и критическими ситуациями и нуждаются в дополнительной точке опоры, разговоре, совете, эмоциональной поддержке. Из чего можно сделать вывод, что отчасти капелланы должны заменить собой полицейских психологов.