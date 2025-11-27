Baltijas balss logotype
С Богом! - Капелланы в Латвии заменят полицейских психологов? 3 204

Наша Латвия
Дата публикации: 27.11.2025
grani.lv
Изображение к статье: С Богом! - Капелланы в Латвии заменят полицейских психологов?

В этом месяце в Госполиции начал работать отдел капелланов, который возглавил известный в прошлом латвийский спортмен, бронзовый призер чемпионата Европы по скелетону Мартиньш Муйжниекс.

До недавнего времени должности капеллана в латвийской Госполиции не существовало, но, судя по всему, потребность в ней-таки была. Во всяком случае полиция, несмотря на ограниченные финансы, приняла решение обзавестись собственной капелланской службой, которую возглавил Мартиньш Муйжниекс, некогда член сборной Латвии по бобслею и склетону, а нынче лютеранский пастор Смилтенской общины.

Свою главную задачу верховный капеллан видит в оказании духовной поддержки сотрудникам полиции для их психологической устойчивости, поскольку именно они в силу специфики своей работы чаще других сталкиваются с риском, психологическим стрессом и критическими ситуациями и нуждаются в дополнительной точке опоры, разговоре, совете, эмоциональной поддержке. Из чего можно сделать вывод, что отчасти капелланы должны заменить собой полицейских психологов.

#Латвия #госполиция #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го ноября

    Господи, ну почему же Ты всё это терпишь? И когда наконец терпение Твоё закончится и Ты разметаешь всё это по углам?

    1
    0
  • 27-го ноября

    странный пастор, весь в татухах

    6
    1
  • lo gos
    lo gos
    27-го ноября

    Осталось взять шамана, колдуна и сказочника, хотя сказочников не надо, там их и так дохера.

    9
    1
Читать все комментарии

