Год назад эксперт по продовольственному рынку Ингуна Гулбе объясняла, почему шоколадные сырки в родной Латвии дороже, чем у соседей.

«У этого есть обоснование – экономическое обоснование. Потому что, во-первых, это ценность бренда. У нас, например, сырочки «Kārums», ржаной хлеб «Lāči», еще что-то, для нас это ценность. Потому что в нашем понимании, для жителей Латвии – это бренд с дополнительной ценностью. А для литовцев и эстонцев – это просто ржаной хлеб и творожный сырок. И там они не будут покупать это, как у нас, с высокой добавленной эмоциональной ценностью», - объяснила она.

И вот качели заняли противоположную позицию. Жительница Риги во время поездки в Вильнюс обнаружила, что творожные сырки Kārums в Литве стоят почти вдвое дороже, чем в Латвии. В одном из вильнюсских магазинов цена составила 0,70 евро, тогда как в Риге — 0,39 евро, сообщает LSM.lv.

По словам женщины, она привыкла начинать утро с чая и сырка, поэтому и в поездке решила не изменять привычке — и была удивлена такой разницей. Видео, опубликованное в соцсетях, вызвало оживлённое обсуждение.

«У нас всё время говорят, что в Латвии продукты дороже, но вот пример наоборот», — отмечают пользователи. Комментаторы называют разные причины. Одни напоминают, что минимальная зарплата в Литве с 2026 года составит 1153 евро, а в Латвии — 780 евро, и это отражается на ценах. Другие указывают на рыночную логику: экспортные товары нередко дороже на чужом рынке.

Есть и практичные версии: магазины нередко выставляют продукты по высокой цене, чтобы затем продавать их «по акции». Некоторые пользователи заметили, что без скидок и в Латвии сырки стоят до 0,52 евро, то есть разница не столь велика.