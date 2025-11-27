Во многих районах Латвии в четверг ожидаются осадки — снег, ледяной дождь, а на западе также дождь, сообщили агентству LETA в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ).

Днём будет облачно, на западе временами возможны прояснения.

В центральных и восточных районах утром местами ещё будет идти сильный снег, а снежный покров увеличится на три-пять сантиметров. Также местами на востоке в первой половине дня образуется гололедица.

Будет дуть преимущественно слабый ветер, температура воздуха составит от -2 до +2 градусов, на побережье Курземе — от +2 до +5 градусов.

В столице в четверг также будет преимущественно облачно. Ожидаются снег и мокрый снег, снежный покров увеличится на два-четыре сантиметра. Осадки прекратятся ближе к вечеру.

Также в отдельных районах Риги дороги и тротуары будут скользкими. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха составит около 0 градусов.