Ученые пока не знают точно, почему мужчины живут куда меньше женщин. Не исключено, что причиной тому упорное игнорирование недугов (а значит, позднее попадание к врачу); а также нездоровые привычки вроде курения, приема алкоголя, хронического недосыпания и изобилия стрессов.

«Разумные, но обязательные физические нагрузки; полноценное сбалансированное питание; смена труда и отдыха — это то, на чем держится мужское здоровье, в том числе сексуальное, — убежден уролог-андролог VCA Кирилл Иванов. — Не стоит думать, что если каждый вечер попивать пиво у телевизора, закусывая селедкой и бургерами и годами пускать кольца дыма хоть от каких сигарет или электронных устройств, это не ударит по самому сокровенному…»

Ничего не хочется, или игры тестерона

Как говорит доктор Иванов, латвийские мужчины отлично понимают необходимость посещения врача, когда что-то их беспокоит на длительном отрезке времени. «Плохо, что любое недомогание в его начальной фазе многим свойственно списывать на, скажем, усталость и игнорировать какое-то время. Это, как я говорю, страусиная политика, — подчеркивает уролог-андролог. — Крепость организма мужчины, в том числе потенция, базируется на образе жизни и привычках, а также — на моментальном реагировании на сбои и проблемы в сфере мужского здоровья.

Главный мужской гормон — тестостерон, он помогает наращивать мышечную массу, способствует увеличению выносливости, помогает регулировать уровень жировой ткани в организме, поддерживает либидо, влияет на плотность костной ткани, а также помогает поддерживать позитивное настроение и избегать депрессивных состояний. Чтобы с тестероном все было в порядке, помогут простые и всем известные правила — повторю: это адекватная и постоянная физическая активность (физическая работа не заменяет спорта), качественный регулярный сон (давайте забывать про сидение в соцсетях до первых петухов!), нормальное питание и просто волевой отказ от вредных привычек. Если мужчина замечает, что у него увеличиваются обьемы талии, растет вес и появилась апатия, уменьшается сексуальное влечение и желание что-либо делать вообще, это может говорить о ряде проблем (скажем, сахарном диабете) до падения уровня тестестерона, а поэтому надо обязательно советоваться с врачом и проверять этот момент».

В случае обнаружения медицинских проблем (таких как недостаточность гонад, гипотиреоз или другие эндокринные нарушения) врач может назначить курс заместительной терапии тестостероном для восстановления уровня гормона в организме. Но это все очень индивидуально.

Доктор настаивает на том, что мужчинам всех возрастов для поддержания уровня тестостерона нужны оптимальные силовые тренировки, но чрезмерные нагрузки положительного эффекта не дадут. Скорее наоборот. «Пациент удивляется: доктор, я в депо работаю, тяжести таскаю — зачем мне еще какая-то физкультура? Приходится обьяснять, что ему все равно нужна, скажем так, непривычная физическая нагрузка. Обязательно! Необходимо чередовать свой ежедневный монотонный перегруз легким спортом».

«Иногда причиной низкого уровня тестостерона является нехватка определенных витаминов и минералов в организме, — добавляет фармацевт Mēness Aptieka Кристапc Молоченко. — Я всегда рекомендую клиентам аптеки, которые рассказывают о том, что «почему-то нет никакого желания секса или никаких сил для этого», проверить уровень витамина D в организме — сдать анализ крови в лаборатории. Именно витамин D влияет на гормональный фон, репродуктивную функцию, иммунитет, настроение, обмен веществ и даже на состояние волос. Если восстановить баланс, проблема уходит сама собой. Согласно клиническим рекомендациям, нормой витамина D для мужчин считается уровень от 30 до 100 нг/мл, оптимально — 30-60 нг/мл»/

Кирилл Иванов.

«Все правильно: витамин D регулирует активность клеток Лейдига — тех, что синтезируют тестостерон, — замечает доктор Иванов. — Это гормон, отвечающий за половое влечение и эрекцию. Его снижение может привести к ухудшению сексуальной функции, вплоть до эректильной дисфункции. Витамин D важен и для репродуктивной функции мужчины, это доказано рядом научных исследований» Но и врач, и фармацевт — оба подчеркивают, что важно знать свои показатели витамина D, советоваться со специалистами и категорически не допускать передозировки содержащего его препарата.

Врач также отмечает, что для каждого мужчины понятие нормы в сексе строго индивидуально. Желательно соблюдать определенную частоту интимных отношений, подходящую именно вам. Не стоит ставить рекорды, но длительные перерывы пользы не принесут.

Большим мальчикам тоже нужно спать!

Уролог-андролог настаивает на том, что сон мужчины должен быть не меньше критической отметки 6 часов в сутки, но в норме — 7 часов и даже чуть больше. «Когда наступает сон, то система эндокринных желез оживает. Мозг посылает сигналы в железы половых органов, что побуждает их производить больше тестостерона. Это готовит мужской организм к полноценному новому дню», — уточняет врач. — А учитывая тот факт, что нарушения глубины сна могут быть связаны с возрастом и начинаться уже в середине жизни, они могут увеличивать риск развития дефицита андрогенов, которые важны для поддержания потенции и, кроме того, имеют множество физиологических функций, среди которых — регуляция углеводного и липидного обмена… Одним словом, надо обязательно решать проблемы бессонницы, если таковая существует».

«Если вам трудно заснуть, например, из-за стресса на работе или нервозности, вам могут помочь добавки с мелатонином (это гормон, который естественным образом содержится в организме), — советует фармацевт Mēness Aptieka Кристапc Молоченко. — Организм человека вырабатывает мелатонин в достаточном количестве примерно до 18-20 лет, но с возрастом его количество снижается, в результате чего у некоторых людей после 50 лет возникают нарушения сна. Но непременно обговорите с фармацевтом схему приема и правильную дозу. Рекомендуется принимать от одного до трех миллиграммов мелатонина за 20 минут до сна. И, пожалуйста, выключайте экран телефона или компьютера, когда готовитесь ко сну! В спальне должна быть темнота, это очень важно для того, чтобы получить положительный эффект от приема мелатонина»

Фармацевт также говорит, что магний, если подобрать правильную его форму, уменьшает удар от стрессов и во многих случаях улучшает качество сна. «Можно, обговорив все с фармацевтом, принимать магний вечером, после еды или непосредственно перед сном определенное время», — уточняет Каспарс Молоченко.

Контроль и диагностика — это закон!

Мужчине, даже если нет жалоб, крайне важно раз в год бывать у уролога, провести хотя бы ректальный осмотр простаты — это самое простое, но очень важное обследование, которое позволяет вовремя выявить воспалительные процессы предстательной железы.

Уролог-андролог VCA Кирилл Иванов рад, что все больше латвийских мужчин понимают и принимают тот факт, то с 45-летнего возраста раз в год-два (или как подскажет врач) следует проверять уровень простатспецифического антигена (PSA) в соответствии с возрастной нормой. Так, по достижении 50-летнего возраста уролог — лучший друг каждого мужчины. Это позволит своевременно обнаружить, если вдруг будет такая ситуация, рак простаты и все вовремя вылечить без нарушения потенции, что важно для большинства мужчин.

«Приходите с любыми жалобами к нам, урологам, поговорим по-мужски, проведем обследование, выясним причины недомоганий или каких-то проблем с эрекцией. И начнем лечить, если требуется. Иногда достаточно консультации опытного уролога, чтобы с эрекцией все наладилось, но чаще приходиться назначать… снижение веса, спортивные упражнения и правильное питание — в том числе продукты, богатые омега-кислотами, рыбьим жиром, цинком... Конечно, есть и медикаменты, но последние мы назначаем строго индивидульно — не занимайтесь самолечением, это чревато разными нехорошими последствиями..

Вообще, если что-то у мужчины не как вседа — требуется консультация врача. Часто случаются воспаления простаты. Типичным симптомом в этом случае является постоянное желание мочеиспускания, ощущение сдавленности в нижней части живота, очень долгое время мочеиспускания или сужение мочеточника. Одна из основных причин этого — заражение патогенными микроорганизмами». В группе риска простатита — люди, деятельность которых связана с дефицитом физической активности и тяжелыми условиями труда. Это водители, работники офисов, сотрудники складов и прочих помещений с низкими температурами и сквозняками.

Рыбный день — это очень правильно!

«Правильное питание, богатое омега-3 жирными кислотами, пищевыми волокнами и низким содержанием насыщенных жиров и холестерина помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и гипертония» — напоминает фармацевт Mēness Aptieka Кристапc Молоченко. — Мы всегда напоминаем нашим клиентам о важности употребления жирной рыбы (особенно тунца и лосося); морепродуктов (в которых есть еще такой необходимый селен, который защищает сперматозоиды от повреждений или мутаций и улучшает сперматогенез — развитие сперматозоидов); орехов и бобовых (а это цинк, не последний в деле повышения либидо). Все это можно найти в пищевых добавках, но, пожалуйста, консультируйтесь по вопросу приема с фармацевтами и врачами, не назначайте ничего сами себе и не превышайте рекомендованной дозировки: тут правило такое: больше — не значит лучше!»

Врач Кирилл Иванов согласен с тем, что мужской организм требует полноценного здорового питания (мясо, фрукты, овощи, злаки и молочные продукты: чем разнообразнее меню — тем лучше. Плюс постоянные физические нагрузки и полноценный сон.

«Добыл мамонта, разделал его, накормил семью — иди спать, пожалуйста — смеется уролог-андролог. — Ну, может, не всегда сразу спать, но помните, что без отдыха вы будете терять силу и здоровье. В промежутках между поиском мамонта нужно и к урологу заглядывать. Раз в год пришел — и все будет хорошо!».