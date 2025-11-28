Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Приостановлен план сокращения дотаций на сеть региональных автобусных маршрутов 0 277

Наша Латвия
Дата публикации: 28.11.2025
LETA
Изображение к статье: Приостановлен план сокращения дотаций на сеть региональных автобусных маршрутов
ФОТО: LETA

Министерство сообщения временно приостановило планируемое сокращение государственных дотаций на региональные автобусные маршруты примерно на 16% в 2026 году, пишут общественные СМИ.

Об этом сообщили представители Автотранспортной дирекции (АТД) на встрече с Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков (ЛАПП).

Ассоциация предупреждает, что сокращение сети на 11 млн км могло бы привести к недополучению выручки в размере 4,3 млн евро и уменьшению числа перевезенных пассажиров на 3,3 млн человек. В каждой части маршрутной сети планировалось сокращение рейсов с низкой рентабельностью.

Председатель правления АТД Янис Лапиньш пояснил, что изменения приостановлены в ожидании результатов бюджетных переговоров.

"Мы взяли паузу, чтобы не менять несколько раз маршрутную сеть и чтобы у общества был четкий план ее развития. Уже ведутся дискуссии о поиске дополнительного финансирования", - сказал Лапиньш.

АТД также продолжает работу над стратегией коммерческих маршрутов. "Коммерческие рейсы не означают закрытие маршрута. Они будут выполняться на предпринимательских принципах, без дотаций государства, но автобусы приедут на остановки", - пояснил Лапиньш.

Читайте нас также:
#Латвия #транспорт #пассажирские перевозки #стратегия #финансирование #автобусы #дотации
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Будем богатыми – язык и культура выживут. Будем бедными – ассимилируемся» - Банк Латвии
Изображение к статье: Из-за погоды опаздывают поезда на нескольких линиях
Изображение к статье: С нового года плата за стеклянную тару в депозитной системе увеличивается. Подорожают ли напитки?
Изображение к статье: Женщина в шоке от того, сколько нужно заплатить за «бесплатное» обследование на рак

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика
Изображение к статье: На вознаграждения не жалко!
Политика
Изображение к статье: Как правильно отвечать родственникам, которые вас обесценивают
Люблю!
Изображение к статье: Простой и доступный фрукт, способный защитить от диабета
Еда и рецепты
Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео