Министерство сообщения временно приостановило планируемое сокращение государственных дотаций на региональные автобусные маршруты примерно на 16% в 2026 году, пишут общественные СМИ.

Об этом сообщили представители Автотранспортной дирекции (АТД) на встрече с Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков (ЛАПП).

Ассоциация предупреждает, что сокращение сети на 11 млн км могло бы привести к недополучению выручки в размере 4,3 млн евро и уменьшению числа перевезенных пассажиров на 3,3 млн человек. В каждой части маршрутной сети планировалось сокращение рейсов с низкой рентабельностью.

Председатель правления АТД Янис Лапиньш пояснил, что изменения приостановлены в ожидании результатов бюджетных переговоров.

"Мы взяли паузу, чтобы не менять несколько раз маршрутную сеть и чтобы у общества был четкий план ее развития. Уже ведутся дискуссии о поиске дополнительного финансирования", - сказал Лапиньш.

АТД также продолжает работу над стратегией коммерческих маршрутов. "Коммерческие рейсы не означают закрытие маршрута. Они будут выполняться на предпринимательских принципах, без дотаций государства, но автобусы приедут на остановки", - пояснил Лапиньш.