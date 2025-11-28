Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии выросли пособия по безработице и снизилось число безработных 1 1586

Наша Латвия
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии выросли пособия по безработице и снизилось число безработных

Расходы на пособие по безработице в январе–октябре этого года составили 159,3 млн евро, что на 4,7 млн евро, или на 3%, больше, чем годом ранее, сообщили bb.lv в Госкассе.

Увеличение общего объема поддержки связан с ростом среднего размера пособия.

Следует отметить, что число получателей пособия в октябре этого года снизилось на 13,6% по сравнению с октябрём 2024 года, что связано с сокращением безработицы и ростом экономической активности.

По данным Государственного агентства занятости, зарегистрированная безработица на конец октября этого года снизилась до исторически низкого уровня — 4,7%.

Несмотря на уменьшение числа жителей трудоспособного возраста, растёт участие в рынке труда и увеличивается число занятых.

Читайте нас также:
#безработица #Латвия #занятость #рост экономики #рынок труда #экономика #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
2
1
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • ПН
    Писец Нелечат
    28-го ноября

    Безработные умирают а статистика показывает что уровень снизился

    17
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Будем богатыми – язык и культура выживут. Будем бедными – ассимилируемся» - Банк Латвии
Изображение к статье: Из-за погоды опаздывают поезда на нескольких линиях
Изображение к статье: С нового года плата за стеклянную тару в депозитной системе увеличивается. Подорожают ли напитки?
Изображение к статье: Женщина в шоке от того, сколько нужно заплатить за «бесплатное» обследование на рак

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика
Изображение к статье: На вознаграждения не жалко!
Политика
Изображение к статье: Как правильно отвечать родственникам, которые вас обесценивают
Люблю!
Изображение к статье: Простой и доступный фрукт, способный защитить от диабета
Еда и рецепты
Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео