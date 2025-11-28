Расходы на пособие по безработице в январе–октябре этого года составили 159,3 млн евро, что на 4,7 млн евро, или на 3%, больше, чем годом ранее, сообщили bb.lv в Госкассе.

Увеличение общего объема поддержки связан с ростом среднего размера пособия.

Следует отметить, что число получателей пособия в октябре этого года снизилось на 13,6% по сравнению с октябрём 2024 года, что связано с сокращением безработицы и ростом экономической активности.

По данным Государственного агентства занятости, зарегистрированная безработица на конец октября этого года снизилась до исторически низкого уровня — 4,7%.

Несмотря на уменьшение числа жителей трудоспособного возраста, растёт участие в рынке труда и увеличивается число занятых.