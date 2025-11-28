Дефицит консолидированного государственного бюджета всего за месяц увеличился с 502,2 млн евро до 810,6 млн евро, доложили в Госкассе Латвии.

Расходы бюджета за десять месяцев составили 15,4 млрд евро, сообщили bb.lv в Минфине. Там же предоставили объяснения. Рост расходов в основном объясняется стремительным увеличением затрат (на 602 млн евро) на реализацию проектов фондов ЕС и Фонда восстановления, а также увеличением расходов на нужды оборонного ведомства — на 231,1 млн евро больше, чем за десять месяцев прошлого года.

Военные расходы связаны с закупкой элементов противовоздушной обороны, а также с повышенными расходами на оплату солдат и офицеров Национальных вооружённых сил (НВС), а также с с увеличения числа военнослужащих, задействованных в международных операций.

Кроме того были куплены военные транспортные средства для нужд НВС, а также выросли расходы на строительство военных объектов, учитывая принятие и начало работы полигона в Селии, а также рост численности служащих Государственной службы обороны.

Деньги нужны и гражданским. Дополнительно в скандальный проект Rail Baltica за десять месяцев вложено 137,7 млн евро. Расходы на столкнувшихся с неурожаем крестьян за десять месяцев текущего года в целом выросли на 48,9 млн евро, причём в октябре было инвестировано на 22,9 млн евро больше, чем годом ранее.

Дорого обошлось и отключение электросети от России. На 262,6 млн евро больше инвестировано в проекты Фонда восстановления по синхронизации системы передачи электроэнергии, модернизации электрифицированной железнодорожной сети, повышению энергоэффективности многоквартирных домов и предприятий, а также в кредиты застройщикам недвижимости для строительства жилья с низкой арендной платой.