Всего за месяц резко вырос дефицит госбюджета Латвийской Республики: что случилось? 5 5265

Наша Латвия
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Всего за месяц резко вырос дефицит госбюджета Латвийской Республики: что случилось?
ФОТО: LETA

Дефицит консолидированного государственного бюджета всего за месяц увеличился с 502,2 млн евро до 810,6 млн евро, доложили в Госкассе Латвии.

Расходы бюджета за десять месяцев составили 15,4 млрд евро, сообщили bb.lv в Минфине. Там же предоставили объяснения. Рост расходов в основном объясняется стремительным увеличением затрат (на 602 млн евро) на реализацию проектов фондов ЕС и Фонда восстановления, а также увеличением расходов на нужды оборонного ведомства — на 231,1 млн евро больше, чем за десять месяцев прошлого года.

Военные расходы связаны с закупкой элементов противовоздушной обороны, а также с повышенными расходами на оплату солдат и офицеров Национальных вооружённых сил (НВС), а также с с увеличения числа военнослужащих, задействованных в международных операций.

Кроме того были куплены военные транспортные средства для нужд НВС, а также выросли расходы на строительство военных объектов, учитывая принятие и начало работы полигона в Селии, а также рост численности служащих Государственной службы обороны.

Деньги нужны и гражданским. Дополнительно в скандальный проект Rail Baltica за десять месяцев вложено 137,7 млн евро. Расходы на столкнувшихся с неурожаем крестьян за десять месяцев текущего года в целом выросли на 48,9 млн евро, причём в октябре было инвестировано на 22,9 млн евро больше, чем годом ранее.

Дорого обошлось и отключение электросети от России. На 262,6 млн евро больше инвестировано в проекты Фонда восстановления по синхронизации системы передачи электроэнергии, модернизации электрифицированной железнодорожной сети, повышению энергоэффективности многоквартирных домов и предприятий, а также в кредиты застройщикам недвижимости для строительства жилья с низкой арендной платой.

#инвестиции #Латвия #энергетика #бюджет #оборона #фонды ЕС #экономика #Rail Baltica #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • ПН
    Писец Нелечат
    28-го ноября

    Сразу все тырить начали 😀😃🙂

    33
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го ноября

    «Не найти в Латвии такой задницы, через которую правящие чего – нибудь да не сделали».

    58
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    28-го ноября

    Назло врагам казну раздам, чтоб дети молока не пили! Пора уже идиотизм не в парадниексах, а в силинях мерить.

    83
    6
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    28-го ноября

    Газуем до дефолта 💪

    91
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    28-го ноября

    Не указано, во сколько обойдется рельсы разобрать, ведь страшно подумать? Но надо

    115
    4
Читать все комментарии

