Поезд по маршруту Тукумс II - Рига, который отправился со станции Тукумс в 8.22 и должен был прибыть в Ригу в 9.49, опоздал примерно на 20 минут из-за ожидания встречного поезда и погодных условий.

Пассажирам предлагается воспользоваться поездом Майори-Рига, который отправился из Майори в 9.40 и должен прибыть в Ригу в 10.15.

В то же время поезд, который отправился с Рижского вокзала в 9.10 и должен был прибыть на станцию Тукумс II в 10.38, ожидал встречного поезда на станции Приедайне. Предполагаемая продолжительность задержки - около 15 минут.

Из-за погодных условий поезд, который отправился с Рижского вокзала в 8.45 и должен был прибыть в Саулкрасты в 9.48, также опаздывает примерно на 20 минут. По этой же причине поезд Скулте-Рига, который отправился из Скулте в 9.07 и должен был прибыть в Ригу в 10.20, опаздывает примерно на 10 минут.

Сегодня утром поезда по маршрутам Слока-Рига и Цесис-Рига также задерживались из-за погодных условий и по другим причинам.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил предупреждение о ледяном дожде на весь день. На дорогах, улицах, проводах, ветвях деревьев и других поверхностях будет образовываться лед.