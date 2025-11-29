Baltijas balss logotype
Наша Латвия
Дата публикации: 29.11.2025
LETA
Изображение к статье: Из-за погоды опаздывают поезда на нескольких линиях

Из-за погодных условий сегодня на нескольких маршрутах задерживаются пассажирские поезда, сообщает АО "Pasažieru vilciens" (PV), работающее под брендом "Vivi".

Поезд по маршруту Тукумс II - Рига, который отправился со станции Тукумс в 8.22 и должен был прибыть в Ригу в 9.49, опоздал примерно на 20 минут из-за ожидания встречного поезда и погодных условий.

Пассажирам предлагается воспользоваться поездом Майори-Рига, который отправился из Майори в 9.40 и должен прибыть в Ригу в 10.15.

В то же время поезд, который отправился с Рижского вокзала в 9.10 и должен был прибыть на станцию Тукумс II в 10.38, ожидал встречного поезда на станции Приедайне. Предполагаемая продолжительность задержки - около 15 минут.

Из-за погодных условий поезд, который отправился с Рижского вокзала в 8.45 и должен был прибыть в Саулкрасты в 9.48, также опаздывает примерно на 20 минут. По этой же причине поезд Скулте-Рига, который отправился из Скулте в 9.07 и должен был прибыть в Ригу в 10.20, опаздывает примерно на 10 минут.

Сегодня утром поезда по маршрутам Слока-Рига и Цесис-Рига также задерживались из-за погодных условий и по другим причинам.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил предупреждение о ледяном дожде на весь день. На дорогах, улицах, проводах, ветвях деревьев и других поверхностях будет образовываться лед.

#железная дорога #погода #Латвия #транспорт #пассажирские перевозки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • ИБ
    Из Болота
    29-го ноября

    В прошлые времена электрички ездили через 11 минут по 11 вагонов и не опаздывали

    12
    2
  • JB
    Janis Berzin
    Из Болота
    29-го ноября

    "В прошлые времена" сколько людей работало на ж/д?

    6
    3
  • NB
    Nose Bose
    Из Болота
    29-го ноября

    Janis Berzin в администрации столько же, сколько и сейчас (наверняка) :)

    4
    2
Читать все комментарии

