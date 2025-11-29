Baltijas balss logotype
Как заплатить штраф за безбилетный проезд в Риге

Наша Латвия
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как заплатить штраф за безбилетный проезд в Риге
ФОТО: LETA

«Мне выписали штраф за проезд без билета. Хочу оплатить, но "бумажку" потерял. Можно ли где-то получить дубликат и оплатить, пока коллекторам долг не передали? Или он где-то в интернете есть? Можно где-то посмотреть?»

Байба Барташевича-Фелдмане, руководитель отдела общественных отношений  Rīgas satiksme:

В подобных случаях нужно написать заявление или обратиться в один из центров обслуживания клиентов «Rīgas satiksme». Записаться на приём в Центр обслуживания клиентов можно либо на сайте компании: www.rigassatiksme.lv или по информационному номеру 20361862.

#спрашиваете — отвечаем #интернет #Ригас Сатиксме
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Оставить комментарий

