Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Они не говорят по-латышски: депутаты протестуют против завоза в Латвию афганцев и сомалийцев 20 5864

Наша Латвия
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Такой снимок с Центрального вокзала распространил недавно депутат Сейма Армандс Краузе.

Такой снимок с Центрального вокзала распространил недавно депутат Сейма Армандс Краузе.

ФОТО: Facebook

В последние недели своего существования русскоязычная служба Латвийского Радио бросила все силы на обсуждение программы перемещения в нашу республику граждан «третьего мира». Убеждают, как это хорошо. Видимо, у людей других проблем нет? А вот Национальное объединение уверено, напротив, что это — повредит коренной нации!

Хотят как в Польше

Основываясь на 27-й статье Сатверсме и нормах Устава Сейма, группа депутатов направила запрос министру внутренних дел Рихардсу Козловскису («Новое Единство»), с требованием «применения особого статуса Латвии в отношении перемещения иммигрантов». В нем в качестве примера приводится Польша, которая добилась разрешения не принимать беглецов из Азии, Африки и Латинской Америки, а равно и не платить за каждого не принятого по 20 000 евро. Ведь именно такой выкуп предполагает Миграционный пакт Евросоюза.

Янис Домбрава, Янис Витенбергс, Артурс Бутанс и прочие националисты, провозглашают: «Латвии приходится выделять существенные ресурсы, чтобы охранять свою границу с Беларусью, которая сделала нелегальных иммигрантов оружием гибридной войны против Латвии и всей Европы в целом. Латвии важно, чтобы, в рамках программы перемещения, в страну не попали бы подданные третьих государств, что снизило бы удельный вес коренной нации, который еще до сих пор не достиг дооккупационного уровня. Латвия не может согласиться с требованиями, которые порождают негативные финансовые обязательства в случае, если Латвия откажется от приема иммигрантов».

Зато рубежи укрепляем

Господин Козловскис, как опытный политик, понимая, с кем он имеет дело, отвечал резонно:

«В отношении Польши отмечается, что после начатой Россией агрессивной войны против Украины в Польше продолжает оставаться очень много украинцев по отношению к ее ВВП и численности населения, а также за последний год в государстве было зарегистрировано особенно большое количество заявок на временную защиту. Это существенно осложнило государственную систему миграции, убежища и управления границами и создало проблемы интеграции».

Впрочем, и МВД ЛР не покладает рук: «Именно активная разъяснительная работа Латвии легла в основу нашего включения в соответствующую категорию».

На этом фоне, отметил руководитель силовиков, продолжается получение денег от Евросоюза на укрепление наших рубежей — всего 180 млн евро. Тоже не фунт изюму!

Украинская доля

«Обстоятельства Латвии не отличимы от обстоятельств Польши», парируют национально настроенные депутаты. Однако достаточно взглянуть на карту, чтобы понять — ЛР с Украиной не граничит, в отличие от Речи Посполитой. Последняя только в 2025 году приняла 147 920 граждан Украины, что представляет собой 2-е место в ЕС после Германии. На ФРГ, кстати, никаких послаблений никто не распространяет.

В Латвию же в 2025-м году въехало только 6730 человек. Общее число гражданского населения «Незалежной», выбравшей, соответственно, Польшу и Латвию — 993 000 и 31 930. Если же рассматривать соотношение польского участия в Евросоюзе по ВВП и долю иммигрантов с Украины, то последняя в 3,5 раза выше.

Читайте нас также:
#Польша #Украина #Латвия #депутаты #национализм #Евросоюз #мигранты #политика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
34
1
2
0
0
1

Оставить комментарий

(20)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го ноября

    депутаты протестуют против завоза в Латвию -- Что означает - протестуют? Мало того, что набранные кредиты не отдают, так ещё и ерепенятся?

    14
    1
  • ИБ
    Из Болота
    29-го ноября

    Латвия сама хотела быть в Европе с открытыми границами а сейчас чем-то недовольна, английский язык официальный язык Европы другие не надо знать его везде понимают

    60
    2
  • ДП
    Дарья Павловна
    29-го ноября

    "....... удельный вес коренной нации, который еще до сих пор не достиг дооккупационного уровня." Это просто смешно , господа! Демография Латвии в такой ж....е, что, похоже, уже прошла точку невозврата. И да, так называемый ОКУПАЦИОННЫЙ уровень демографии латышей был самым высоким за всю историю. Но это уже в прошлом и похоже навсегда. Выдавили русских - ввоз ДРУГИХ просто неизбежен. Впрочем , если дело пойдет так и дальше, то скоро мы превратимся в такую пренебрежимо малую величину, что нас уже и спрашивать никто не будет. Приедут и поставят точку.

    47
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    29-го ноября

    Да пофуй. латвия уже конченая страна дожития.

    42
    1
  • ДП
    Дарья Павловна
    Волченька Просто Волченька!
    29-го ноября

    Рига - умиращий город. Это факт. Каждый раз приезжаю и расстраиваюсь глядя на.

    45
    1
  • MK
    Martin Kim
    29-го ноября

    требование «применения особого статуса Латвии в отношении перемещения иммигрантов» должно закончится прекращением любых субсидий Латвии из бюджета ЕС. Ни цента из Брюсселя, и спаривайтесь сами как хотите такие "особенные". Впрочем субсидии и без таких тебований закончатся как только Германия и Фрация не смогут наполнять кубышку ЕС. Это лишь вопрос времени

    62
    1
  • Е
    Ехидный
    29-го ноября

    не говорят по- латышски это не беда !!!! скоро сами на арабском заговорите !!!я зыковая инспекция будет бегать проверять категории знания хинди и пушту !!!!

    93
    1
  • A
    Aleks
    29-го ноября

    Тех нельзя,этих нельзя,а диких абреков становится все больше и больше,невзирая на борьбу Витенберга... То ли борется вполсилы,то ли изображает видимость,втихаря получая деньги от Шульца -Сороса. Вот Трамп заявил,что с мигрантами разберётся и разберётся точно,потому как он понимает,что они несут угрозу ,особенно дикие племена из Афганистана,или того же Сомали,которые вообще не знают ,что такое законы👽 Бог же не зря расселил всех по миру ,а не перемешал изначально. И только возомнившие себя ,,богоизбранным,,и поставившие себя выше бога ,паскуды типа Ротшильдов и других богатейших иудейских семей все хотят перекроить мир по своему,идя против всего,что противоречит человечеству .... Как бы дать наводку инопланетянам ,чтобы они их грохнули и мир поменяется основательно.😈👽🔯

    50
    5
  • I
    Igors
    29-го ноября

    Вопрос к Национальному объединению и правительству: - А на что вы расчитываете в своей политике? Русские -плохо, Азиаты - плохо. Кого вы сюда завезете что б страна не вымерла? Человек в инкубаторе не размножается! Научитесь решать внутренние вопросы, посмотрите архивы кто здесь жил и как жили. Объедините людей, а не разделяйте и не ставьте одну нацию выше другой. Неровен час, с такими "Нациокальными объединениями" коричневые рубашки появятся. Очень не хочется.

    118
    2
  • RRs
    Rihards Rihardovičs
    29-го ноября

    Заставить их учить язык...ну ну. Почему одним можно уезжать жить в uk и другие страны и считать, что их там очень сильно ждут, а другим нельзя сюда приезжать!? Забавно наблюдать, что у правительства другие заботы появились.

    68
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    29-го ноября

    Сами первые насрали белорусам и продолжаете это делать. А теперь жалуетесь. Дружить надо с соседями.

    111
    2
  • I
    Igis
    Soglasen Klassnij
    29-го ноября

    бёларуси больше нет! есть беларуская область рашки!! а беларусы,как нация исчезли, благодаря своеи лени,по.уизму и чикчирику!!мову и независимость пр.бали!!

    4
    116
  • БТ
    Бесс Толковый
    Soglasen Klassnij
    29-го ноября

    Там где делят людей на нации, там происходят войны!

    39
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Soglasen Klassnij
    29-го ноября

    "Igis", вернись в украинскую психугку, где ты прячешься от призыва! Там хоть таблетки вовремя дают...

    41
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го ноября

    Учить латышский язык они не будут, он им вообще не нужен, потому что им вполне достаточно английского и тем более старшее поколение, которое более образованно и которое обучалось в Университете имени Патриса Лумумбы прекрасно общается на русском.

    95
    2
  • ЯО
    Яшка Одесский
    29-го ноября

    Так сказать "Милости прошу, к нашему шалашу"...

    46
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    29-го ноября

    Цитата:

    "достаточно взглянуть на карту, чтобы понять — ЛР с Украиной не граничит, в отличие от Речи Посполитой. " Чё то, смотря на карту мы не нашли такое государство, как Речь Посполитую, с которой граничит Украина? Может автор покажет?

    51
    6
  • АП
    Александр Прохожий
    29-го ноября

    Главное, что не говорят по русски!!!

    95
    1
  • ji
    jurijs ivanovs
    29-го ноября

    нет !пусть приезжают ! хорошие парни ! латвия примет всех ! надо их сразу отправлять на курсы латышского языка ! и давно пора построить в риге мечеть ! афганцы и сомалийцы на самом деле хорошие парни ! никакие они не террористы и насильники ! это миф ! они обладают огромной мужской силой и способностями в этом плане ! у них много жён и детей ! а латышей становиться всё меньше и меньше ! афганцы и сомалийцы быстро решат проблему с рождаемостью ! ещё раз повторюсь ! главное это курсы латышского и мечеть ! СЛАВА УКРАИНЕ !

    97
    4
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    jurijs ivanovs
    29-го ноября

    Вы про рельсы забыли ,это сечас в приоритете.

    126
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Купите саженцы! Rīgas meži призывает не вырубать в лесах ёлки
Изображение к статье: Пока в Латвии идут дискуссии о призыве девушек в армию — эти барышни уже учатся в школе Оскара Калпака. Эксклюзив!
Изображение к статье: Последний адрес в этой жизни: в хосписной помощи Латвии сложилась катастрофа Эксклюзив!
Изображение к статье: Ваш автор с трудом держит весомую добычу. Фото автора. Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему мы едим кур, а не чаек или лебедей?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Эрдоган настаивает на вводе турецкого контингента в Газу
В мире
Изображение к статье: Что такое кинезио-тейп и для чего он нужен?
Дом и сад
Изображение к статье: Экономиста тревожат лидеры списка самых прибыльных предприятий
Наша Латвия
Изображение к статье: При должном уходе пол будет выглядеть прекрасно. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Древние виноделы использовали неожиданный ингредиент вместо свежих ягод
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему мы едим кур, а не чаек или лебедей?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Эрдоган настаивает на вводе турецкого контингента в Газу
В мире
Изображение к статье: Что такое кинезио-тейп и для чего он нужен?
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео