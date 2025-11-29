В последние недели своего существования русскоязычная служба Латвийского Радио бросила все силы на обсуждение программы перемещения в нашу республику граждан «третьего мира». Убеждают, как это хорошо. Видимо, у людей других проблем нет? А вот Национальное объединение уверено, напротив, что это — повредит коренной нации!

Хотят как в Польше

Основываясь на 27-й статье Сатверсме и нормах Устава Сейма, группа депутатов направила запрос министру внутренних дел Рихардсу Козловскису («Новое Единство»), с требованием «применения особого статуса Латвии в отношении перемещения иммигрантов». В нем в качестве примера приводится Польша, которая добилась разрешения не принимать беглецов из Азии, Африки и Латинской Америки, а равно и не платить за каждого не принятого по 20 000 евро. Ведь именно такой выкуп предполагает Миграционный пакт Евросоюза.

Янис Домбрава, Янис Витенбергс, Артурс Бутанс и прочие националисты, провозглашают: «Латвии приходится выделять существенные ресурсы, чтобы охранять свою границу с Беларусью, которая сделала нелегальных иммигрантов оружием гибридной войны против Латвии и всей Европы в целом. Латвии важно, чтобы, в рамках программы перемещения, в страну не попали бы подданные третьих государств, что снизило бы удельный вес коренной нации, который еще до сих пор не достиг дооккупационного уровня. Латвия не может согласиться с требованиями, которые порождают негативные финансовые обязательства в случае, если Латвия откажется от приема иммигрантов».

Зато рубежи укрепляем

Господин Козловскис, как опытный политик, понимая, с кем он имеет дело, отвечал резонно:

«В отношении Польши отмечается, что после начатой Россией агрессивной войны против Украины в Польше продолжает оставаться очень много украинцев по отношению к ее ВВП и численности населения, а также за последний год в государстве было зарегистрировано особенно большое количество заявок на временную защиту. Это существенно осложнило государственную систему миграции, убежища и управления границами и создало проблемы интеграции».

Впрочем, и МВД ЛР не покладает рук: «Именно активная разъяснительная работа Латвии легла в основу нашего включения в соответствующую категорию».

На этом фоне, отметил руководитель силовиков, продолжается получение денег от Евросоюза на укрепление наших рубежей — всего 180 млн евро. Тоже не фунт изюму!

Украинская доля

«Обстоятельства Латвии не отличимы от обстоятельств Польши», парируют национально настроенные депутаты. Однако достаточно взглянуть на карту, чтобы понять — ЛР с Украиной не граничит, в отличие от Речи Посполитой. Последняя только в 2025 году приняла 147 920 граждан Украины, что представляет собой 2-е место в ЕС после Германии. На ФРГ, кстати, никаких послаблений никто не распространяет.

В Латвию же в 2025-м году въехало только 6730 человек. Общее число гражданского населения «Незалежной», выбравшей, соответственно, Польшу и Латвию — 993 000 и 31 930. Если же рассматривать соотношение польского участия в Евросоюзе по ВВП и долю иммигрантов с Украины, то последняя в 3,5 раза выше.