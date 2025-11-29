Baltijas balss logotype
Подсчитали, сколько в Латвии наемных работников и сколько работодателей 2 879

Наша Латвия
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Подсчитали, сколько в Латвии наемных работников и сколько работодателей

В третьем квартале этого года большинство трудоустроенных людей в возрасте 15-74 лет были наемными работниками (762 300 человек), свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В конце третьего квартала этого года в Латвии было занято 892 100 человек. Большинство из них были наемными работниками, а 41 000 человек были работодателями.

Также в конце сентября 79 900 человек из числа занятого населения Латвии были самозанятыми, а 7 700 - неоплачиваемыми работниками в семейном бизнесе, частной практике или на ферме.

#Латвия #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • П
    Процион
    30-го ноября

    Почему баба с молотом? Баба должна быть с серпом, а с молотом — мужик. :)

    2
    1
  • JB
    Janis Berzin
    29-го ноября

    Нанимателей и покупателей работы, а не работодателей.

    3
    3

