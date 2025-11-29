В третьем квартале этого года большинство трудоустроенных людей в возрасте 15-74 лет были наемными работниками (762 300 человек), свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В конце третьего квартала этого года в Латвии было занято 892 100 человек. Большинство из них были наемными работниками, а 41 000 человек были работодателями.

Также в конце сентября 79 900 человек из числа занятого населения Латвии были самозанятыми, а 7 700 - неоплачиваемыми работниками в семейном бизнесе, частной практике или на ферме.